Эксперты назвали причины масштабного сбоя в работе соцсетей и мессенджеров

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Сбои в работе многочисленных сайтов и приложений в течение понедельника были вызваны общим резким ростом нагрузки на DNS-маршрутизаторы в результате проблем у Facebook, даже если данные ресурсы не были связаны с этой компанией. Такой вывод содержится в докладе фирмы Cloudflare, занимающейся предоставлением услуг по доставке и дистрибуции контента в интернете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Она одной из первых сообщила о сбоях Facebook, а затем выдвинула не получившую пока официального подтверждения версию, согласно которой проблема была вызвана ошибкой при установке обновления внутренней сети, из-за чего сбились протоколы для взаимодействия с DNS-маршрутизаторами. В результате маршрутизаторы отправляли запросы на поиск сайтов Facebook и других приложений компании, однако не находили их. При этом приложения в случае ошибки пытались по умолчанию установить связь снова и снова. В результате нагрузка на маршрутизаторы резко возросла (до 30 раз), что привело к сложностям при поиске в сети и переходе на другие сайты, которые ни имеют никакого отношения к Facebook.

В течение дня пользователи по всему миру сообщали о проблемах в работе различных социальных сетей, мобильного интернета, сайтов и приложений. Официально эти данные подтвердил лишь Twitter, объяснивший сложности большим наплывом пользователей из-за проблем у Facebook.

На фоне масштабного сбоя падают акции ведущих американских IT-компаний, в том числе Facebook, Twitter, Alphabet и Amazon. Основатель сети Facebook Марк Цукерберг, согласно данным The World's Real-time Billionaires на сайте Forbes, потерял за день на $6,4 млрд.

Владелец компании Facebook Марк Цукерберг лично извинился перед пользователями за произошедший в понедельник масштабный сбой. Он сделал это на собственной странице в восстановившей свои функции одноименной социальной сети. «Facebook, Instagram, WhatsApp и Messenger возвращаются к онлайн-работе. Приношу извинения за сегодняшний сбой: я знаю, как сильно вы полагаетесь на наши сервисы, чтобы оставаться на связи с важными для вас людьми», - написал Цукерберг.

Напомним, масштабный сбой произошел в работе социальных сетей Facebook, Instagram и WhatsApp. На неполадки жаловались пользователи из Казахстана, Аргентины, Великобритании, Германии, Италии, Ирана, Польши, России, США и других стран.

Сбой Facebook назвали крупнейшим в истории работы сервиса Downdetector. Сервис получил более 10,6 млн сообщений о проблемах со всего мира.