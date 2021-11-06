Эксперты Нацсовета обсудили выборы сельских акимов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Эксперты НСОД обсудили в Алматы ход проведения выборов сельских акимов в регионах РК, передает МИА «Казинформ».

«В мероприятии приняли участие члены НСОД, известные казахстанские политологи и социологи. Открыл мероприятие помощник Президента РК, секретарь Национального совета Ерлан Карин. Инициатива по проведению прямых выборов сельских акимов была озвучена Президентом Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана 2020 года. С учетом этого, в мае 2021 года было принято 2 соответствующих закона – Конституционный Закон «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК «О выборах в РК» и сопутствующий Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам выборов», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram .

Ерлан Карин отметил, что «в настоящее время прямые выборы акимов состоялись в 811 сельских округах. Эти выборы вызвали достаточно высокий интерес в обществе – как среди избирателей, так и среди политических партий, которые проявили большую активность в избирательной кампании. В результате 86% из избранных акимов составляют кандидаты от политических партий. Еще 14% это самовыдвиженцы. При этом половина избранных акимов (51%) это новые лица, не занимавшие данные позиции до выборов». В ходе обсуждения социолог, руководитель Общественного фонда «Центр социальных и политических исследований «Стратегия» Гульмира Илеуова представила результаты исследования «Риски и возможности проведения прямого голосования на выборах в местные органы самоуправления» подготовленного для Фонда Розы Люксембург.

В исследовании отражены текущее экономическое положение на селе, особенности местного сообщества, интерес к политическим реформам и электоральное поведение сельских жителей. Также руководитель совместной исследовательской группы НСОД и Президентского молодежного кадрового резерва Александр Данилов презентовал аналитический доклад, подготовленный на основе посещения сельских округов в 4 областях (Павлодарской, Костанайской, Туркестанской и Восточно-Казахстанской), где проводились выборы сельских акимов. В своем выступлении он подчеркнул, что настрой жителей сел, связанный с проведением выборов и избранием ими акима сельского округа, в целом позитивный. Кроме того, ранее ход подготовки к прямым выборам сельских акимов и вопросы развития сел обсуждались в рамках выездных заседаний членов НСОД в Мангистаускую, Северо-Казахстанскую и Карагандинские области. По итогам обсуждения эксперты представили ряд рекомендаций по совершенствованию механизма прямой выборности сельских акимов.