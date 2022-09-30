Эксперты Нацкомиссии изучили работу центров поддержки семей в регионах и проблемы особенных детей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице прошло очередное заседание Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК. В ходе заседания обсуждались вопросы инклюзивного образования, решения проблем особенных детей и деятельности центров поддержки семьи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомиссии.

В рамках исполнения поручения Главы государства с 2020 года во всех регионах страны созданы центры поддержки института семьи по аналогии с центром «Жанұя» города Астаны и «Бақытты отбасы» города Алматы. Всего по республике функционирует 46 центров.

Основной целью их работы является оказание помощи многодетным и малообеспеченным семьям в социальной адаптации, обучении, трудоустройстве и консультирование по интересующим вопросам семьи, а также содействие в развитии женского предпринимательства и вовлечении в трудоустройство.

Заместитель председателя Национальной комиссии, депутат Сената Парламента РК Ляззат Сулеймен отметила необходимость закрепления на законодательном уровне единой политики, координации и контроля по вопросам деятельности центров поддержки семьи, а также определения ответственного государственного органа на центральном уровне и при местных исполнительных органах.

Подробнее о востребованности центров и их деятельности рассказали вице-министр информации и общественного развития А.Данилов и вице-министр труда и социальной защиты населения Н.Сагиндыкова.

Как было отмечено, по данным местных исполнительных органов с начала года услуги центров получили более 90 тыс. человек. При этом по вопросам в сфере занятости обратилось более 10 тыс. человек. По состоянию на 1 августа оказано содействие в трудоустройстве 2,3 тысячи женщин.

«Центры сняли нагрузку с местных исполнительных органов по мониторингу социального положения, приему заявлений на АСП и другим вопросам. Многодетные матери и другие уязвимые группы граждан стали по принципу «одного окна» в этих центрах получать необходимые им услуги», - отметил А.Данилов.

Член Национальной комиссии, председатель Совета матерей Ассамблеи народа Казахстана Н. Шанаи сообщила, что рабочей группой осуществлен выезд в Акмолинскую, Актюбинскую, Карагандинскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую области и в города Астана, Алматы, Шымкент.

В ходе изучения были выявлены проблемные вопросы и предложены конкретные решения для их устранения. В этом контексте заслуживает внимания опыт работы Центра поддержки многодетных семей «Шаңырак», возглавляемого членом Национального курултая при Президенте РК и Нацкомиссии Л.Кожахметовой.

Свои предложения по развитию инклюзивного образования выдвинули член Нацкомиссии, советник председателя РОО Senimen Bolasaq Г. Умарова и первый вице-министр просвещения Ш.Каринова.

Были отмечены проблемы при приёме детей с особенными образовательными потребностями в детские сады и школы и создания условий для них. Ш. Каринова обратила особое внимание на реализацию новых норм РК «об образовании» и специальное психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями.

Эксперты предложили внести изменения в понятийный аппарат действующего законодательства по категориям детей с особенными образовательными потребностями, провести работу по созданию единых статданных министерств просвещения, здравоохранения, труда и социальной защиты населения по детям с ООП, провести мониторинг по исполнению законодательных актов по вопросам инклюзивного образования и др.

По завершении заседания Национальной комиссией дан ряд поручений государственным органам.







