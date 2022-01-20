Эксперты КазНУ обсудили январские события

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ -Экспертно-аналитическая группа Казахского национального университета имени Аль-Фараби обсудила январские события, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступая перед экспертами, председатель правления - ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаев остановился на главной цели встречи и озвучил конкретные задачи, которые обозначил в своем выступлении Президент Касым-Жомарт Токаев.

«Основная цель нашей встречи - это научно обоснованный анализ произошедшего. Выявление причин, которые привели к такой ситуации. И самое главное, наши рекомендации по дальнейшему социально-экономическому и общественно-политическому развитию страны. В своем выступлении в Парламенте Президент поставил конкретные задачи, такие как обеспечение полного правопорядка и защита прав граждан, активизация работы по противодействию религиозному экстремизму, терроризму, оказание содействия развитию малого и среднего бизнеса, решение социально-экономических проблем, повышения уровня политической культуры», - отметил ректор университета.

Жансеит Туймебаев также обозначил перед экспертами основные задачи и дал конкретные поручения.

В ходе совещания ученые дали свои экспертные оценки январским событиям, которые потрясли весь Казахстан.

К примеру, профессор, декан юридического факультета КазНУ имени Аль-Фараби

Даулет Байдельдинов высказал свое мнение касательно смертной казни.

«Живые вооруженные боевики все еще находятся у нас в городе, в квартирах и домах с запасами еды. Угроза террористических атак в нашем городе сохраняется, и она очень высока. Это не мрачные факты, а реальность, к которой мы должны быть готовы. Наши экспертные заключения должны быть долгосрочные. Требуются очень краткие, реальные рекомендации, народ ждет решительных действий. Для меня, как юриста, например, показательно, что Президент в декабре подписал приказ об отмене смертной казни в РК. Девятого января я выступал с СМИ и свою позицию по данному вопросу четко обозначил. В первую очередь, не для граждан РК, а именно для профессиональных террористов смертная казнь должна быть восстановлена», - считает он.

Доктор географических наук, профессор Шерипжан Надыров остановился на геоэкономических причинах, котоые вызвали страшные январские события.

«Какими бы ни были внутренние факторы, каждое громкое событие в самой отдаленной точке земного шара, в любом государстве непременно привлечет внимание геополитических игроков всего мира. Конечно, мы сейчас пожинаем ошибки, но смысл не в том, чтобы говорить о них, а в поиске возможностей и способов исправить их.

Как географ, я скажу, что произошла большая деформация пространственной организации населения. Неравномерное расселение, концентрация его в агломерациях, где наряду с услугами и технологиями сосредоточено большое количество криминала, стягивание «экономического одеяла» в отдельные регионы страны, когда большая часть остается оголенной, - все это не могло не привести к печальным последствиям. Сказалась и слабая идеологическая составляющая в системе образования. Меры по устранению последствий и исправлению ситуации в стране должны по большей части носить интеллектуальный характер. Это означает, что Казахстан должен встроиться в новые технологические, инновационные цепи для того, чтобы население страны вздохнуло свободно. Сегодня есть ресурсы, которые дадут возможность исправить ситуацию и поскорее забыть этот день. Для этого нужно прежде всего работать», - сказал спикер.