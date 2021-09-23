Эксперты Казахстана и России обсудили трансграничные угрозы религиозного экстремизма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня прошла международная экспертная площадка «Трансграничные угрозы религиозного экстремизма: взгляд из Казахстана», организованная Гражданским альянсом Казахстана и российской Автономной некоммерческой организацией «Содружество народов Евразии», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

В работе экспертной площадки приняли участие председатель Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития РК Ержан Нукежанов, президент Гражданского альянса Казахстана Бану Нургазиева, представители научно-экспертного сообщества, традиционного духовенства, также ведущие эксперты в сфере профилактики религиозного экстремизма Казахстана и России.

В своем приветственном слове Ержан Нукежанов подчеркнул, что вопросы профилактики угроз распространения международного терроризма и экстремизма, укрепления безопасности внутри страны и за ее пределами, будут и дальше ключевыми приоритетами сотрудничества между Казахстаном и Россией.

Он также отметил, что многообразие и масштабность террористических угроз требует постоянного совершенствования подходов к сохранению стабильности и безопасности граждан обеих стран.

В ходе мероприятия состоялся обмен мнениями, также экспертами предложены наиболее приемлемые и эффективные методы противодействия распространения религиозного экстремизма и терроризма.