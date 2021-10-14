Эксперты из шести стран обсуждают в Таразе проблемы межэтнических отношений

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе открылась Международная научно-практическая конференция, посвященная межэтническому согласию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Тема двухдневного международного мероприятия - «Межэтническое согласие на современном этапе: опыт и задачи на будущее». Организаторами выступают Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и акимат Жамбылской области.

Более 220 гостей участвуют в этом представительном форуме. Это отечественные и зарубежные эксперты в области межэтнических отношений и конфликтологии из России, Украины, Узбекистана, Израиля и Болгарии. Это депутаты Мажилиса Парламента РК, представители Администрации Президента РК, Верховного суда, Министерств информации и общественного развития, национальной экономики, МВД, образования и науки. Участвуют и представители Института прикладных этнополитических исследований МИОР РК, Института истории государства, Института востоковедения им. Р.Сулейменова, Института философии, политологии и религиоведения МОН РК и другие.

Международная научно-практическая конференция проходит во Дворце молодежи Таразского регионального университета.

Как сообщили организаторы мероприятия корреспонденту МИА «Казинформ», мероприятие проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических требований: «Для конференции выделен большой зал на 526 персон. Гости рассажены через место, с соблюдением социальной дистанции. Поэтому 142 гостя участвуют в конференции офлайн и 86 участников онлайн».

Запланировано пленарное заседание, на котором с докладами выступят аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана АП РК Марат Азильханов, вице-министр информации и общественного развития Болат Тлепов, вице-министр национальной экономики Алибек Куантыров, вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

На секционных заседаниях отечественные и зарубежные спикеры обсудят роль местных исполнительных органов и общественных институтов в решении социальных вопросов в полиэтничных регионах, профилактику конфликтов и протестных настроений, использование научно-экспертного потенциала в предупреждении конфликтов в мультикультурной среде, роль Ассамблеи народа Казахстана и СМИ в укреплении общественного согласия. Участники поговорят о системных проблемах и факторах, влияющих на межэтническую сферу, о приграничном сотрудничестве и возможностях народной дипломатии в укреплении межэтнических отношений и на другие актуальные темы этнополитики.

Международная научно-практическая конференция пройдет в Таразе 14 - 15 октября и завершится итоговой резолюцией.