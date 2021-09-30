Эксперты из регионов рассказали о внедрении кейс-менеджмента в социальную работу с казахстанцами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОМ - Об эффективных инструментах оценки при внедрении кейс-менеджмента в работе с семьями говорили социальные работники в третий день III Международного форума социальных работников в Нур-Султане. Специалисты поделились своим опытом социальной работы в различных секторах и целевых группах, в том числе с несовершеннолетними детьми, наркозависимыми, имеющими ВИЧ, и так далее, передает МИА «Казинформ».

«Нам нужно поднимать роль, значение и престиж профессии «социальный работник», — подчеркнула исполнительный директор Национального альянса Динара Есимова, открывая практическую сессию — круглый стол с участием социальных специалистов из регионов.

Отдельное внимание, по ее словам, необходимо уделять обмену опытом и практиками в различных отраслях с коллегами по социальной сфере. Своими наработками в сопровождении детей с ВИЧ поделилась психолог Акмолинского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Маргарита Рыбина. На примерах специалист подробно рассказала, как можно внедрить инструменты кейс-менеджмента в социальную работу с детьми, живущими с ВИЧ.

«У нас в организации нет социального работника, поэтому по возможности работу, именно кейс-менеджмент, выполняют все специалисты лечебного отдела, работа разделена между специалистами. Мне посчастливилось по приглашению Альянса в начале 2021 года пройти трехнедельный курс по кейс-менеджменту, и я активно применяю инструменты в своей работе. Для реализации мы применяем базовые инструменты кейс-менеджмента — это как раз девятишаговый алгоритм — ведение случая. Это удобный инструмент для практической работы с любым кейсом, которым может пользоваться даже специалист далекий от социальной работы», — поделилась Рыбина.

В выступлении она рассказала о внедрении первого и третьего шагов кейс-менеджмента — посещение семьи, выявление основных рисков и проведение первичной оценки ситуации, взаимодействий внутри семьи и глубинной оценки.

«Это выявление семьи с ребенком, у которого диагностирован ВИЧ-положительный статус, в семью выезжает врач-педиатр и врач-инфекционист и проводит первичную оценку здоровья, потребностей. У нас в области не так много детей с ВИЧ-статусом, и педиатры сами являются кейс-менеджерами и ведут всех деток. Глубинная оценка проводится не только с выездом в семью, но и при индивидуальном консультировании, что позволяет собрать полное представление о семье и составить план», — добавила она.

О работе социального работника со взрослыми и наркозависимыми людьми рассказала координатор проектов по социальной работе общественного фонда «Answer» в Усть-Каменогорске Оксана Похилько. Специалист проработала более 15 лет в правоохранительных органах в сфере социально-психологического обеспечения деятельности осужденных и сотрудников, последние 3 года посвятила работе в фонде в должности психолога, социального работника и координатора.

Похилько прошла обучение по программе «Базовый кейс-менеджмент», организованной Национальным альянсом социальных работников, в рамках совместного проекта с ЮНИСЕФ и Минтруда. Полученные знания благополучно внедряет в своей работе.

Так, одним из основных эффективных инструментов в работе с целевыми группами Похилько назвала применение треугольника потребностей — это сбор информации о потребностях человека или семьи, который позволяет составить план по дальнейшей работе с человеком.

«Первоначально мы собираем информацию о клиенте и о его семье, кто с ним проживает. Оцениваем состояние здоровья его и проживающих с ним. Рассматриваем поведение, оцениваем условия жилья, финансы семьи, доходы. Производим оценку семьи и окружения. Обязательно проводим юридическую оценку и так далее», — поделилась Похилько.

Внедрение данных инструментов специалист продемонстрировала на конкретном примере — молодые Елена и Олег проживают в гражданском браке, не имеют документов и образования, воспитывают ребенка, жильё временное и не соответствует санитарным требованиям. Олег имеет временную, не постоянную работу и употребляет наркотики. Специалисты составили карту семьи, проанализировали возможные факторы риска, в том числе касающиеся ребенка — его отставание в развитии, отсутствие полноценного питания, социальная депривация.

«Какая работа была проведена — восстановлены документы, удостоверяющие личность, оказана правовая помощь, получили прописку, оформлено пособие по потере кормильца — около 41 тыс.тг - ребенок планирует посещать детский сад, логопеда, встали в очередь на жилье. Елена прошла курсы кройки и шитья, планирует устроиться на работу, Олег встал на учет в центр занятости как безработный, получает пособие в пределах 70 тыс. тг. Олег пока не бросил употреблять наркотики, но начал задумываться над этим, находится на стадии предразмышления», — поделилась результатами работы Похилько.

О трудностях, с которыми сталкивается социальный работник, рассказала директор ОО «Правовой центр женских инициатив «Сана Сезiм» Шахноза Хасанова. Специалист поделилась с участниками форума о практике помощи детям мигрантов и жертв торговли детьми в Шымкенте.

Так, например, во время работы ребенок может отказаться от предложенной помощи социальным работником из-за недоверия к людям, ему страшно говорить правду, возможно, что он был подвергнут насилию со стороны членов собственной семьи до отъезда за границу и другие. В результате грамотной работы соцработников в центре только в 2020 году помогли 6 110 мигрантам.

«Учитывая, что мы находимся на границе с Узбекистаном, через нас проходит огромный поток мигрантов способом транзита. Некоторые приезжающие в Казахстан остаются здесь. Если рассматривать миграцию до 2000 годов, то основная масса мигрантов являлись мужчинами, в настоящее время мы столкнулись с тем, что многие мигранты-мужчины, которые приезжают в Казахстан, зачастую приезжают вместе с членами своих семей, либо женщина с детьми, либо мигранты, которые создают семьи уже в Казахстане. Тогда мы уже начинаем работу», — рассказала Хасанова.

Отдельно о практике работы с несовершеннолетними и пробации рассказала руководитель общественного фонда «Право» Ольга Рыль. Специалист также высказалась о роли социального работника.

«Роль социального работника очень велика. Когда сравниваю выдержку предметов, которые изучают социальные работники и юристы, я хочу вам сказать, что социальные работники изучают дисциплин гораздо больше, чем юристы. Это радует», — сказала она.

Также за круглым столом участники форума обсудили практику применения инструментов соцработы в семьях с риском изъятия детей, поделились инструментами комплексной оценки лиц, страдающих наркотической зависимостью.

Далее состоялся мастер-класс «Из опыта супервизии», где эксперты рассказали о своем опыте управления карьерой трудовых ресурсов в социальной работе, а также поучаствовали в тренинге «Управление гневом», «Управление страхом», как технологии социальной работы.

В Нур-Султане с 28 по 30 сентября проходит III Международный форум социальных работников «Социальная работа как драйвер социально-экономической модернизации в Казахстане: кадровая политика и практика». Участниками форума стали более 600 представителей социальной сферы из регионов Казахстана, России, Таджикистана, Азербайджана, Германии и других стран.

Форум проводится в рамках совместного проекта Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева с Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане и Уполномоченного по правам человека при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Участники форума обсуждают приоритеты развития социальной работы в Казахстане, особенно в сфере защиты прав детей; предложения по продвижению социальной работы как академической дисциплины, профессии и практики для достижения целей устойчивого развития ООН (ЦУР).