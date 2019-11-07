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Эксперты из 30 стран обсудят структуру глобального сотрудничества в столице

7 Ноября 2019 19:19
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Эксперты из 30 стран обсудят структуру глобального сотрудничества в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В пятом заседании международной дискуссионной площадки Astana Club в этом году примут участие политики, эксперты и дипломаты из 30 стран мира. Об этом сообщил директор Института мировой экономики и политики при Фонде Президента РК Ержан Салтыбаев в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В условиях нарастающего геополитического противостояния в Евразии запрос на новые идеи сотрудничества и конструктивную повестку резко вырастает. В этом плане Astana Club играет важную роль, продвигая казахстанское видение решения вопросов безопасности и сотрудничества в Большой Евразии. Первое заседание Astana Club состоялось в 2015 году по инициативе Первого Президента - Елбасы. Поскольку мы находимся в самом центре Евразии, это дает нам полное право реализовать данную идею», - сказал Ержан Салтыбаев.

Главная тема Astana Club – «Большая Евразия: на пути к новой архитектуре глобального сотрудничества». Спикеры из разных стран будут сосредоточены на вопросах текущего мирового порядка, состояния дел в мировой экономике, а также разворачивающейся в мире технологической гонки. Также планируется обсудить вопросы ядерного разоружения и перспективы создания нового формата партнерства стран Евразии.

«На международной арене огромное значение имеет определение правильного облика Казахстана. Многие государства заинтересованы в проведении таких глобальных мероприятий именно у нас, поскольку наша страна выступила с крупными глобальными инициативами в качестве нейтрального, объективного посредника для получения независимости. Важно продолжать работать в этой области с самыми авторитетными экспертами в мире»,- добавил директор Института мировой экономики и политики .

Одним из главных событий в рамках Astana Club станет участие Первого Президента Республики Казахстан - Лидера Нации Нурсултана Назарбаева в пленарном заседании «Создание Большой Евразии: новая модель партнерства».

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Ключевые слова: Общество, Первый Президент - Елбасы,
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Автор:

Айгерим Ансаганова

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