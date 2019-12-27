Экспертный совет «Рухани жаңғыру» ВКО рассмотрел новые проекты

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане прошло итоговое заседание Регионального экспертного совета «Рухани жаңғыру», передает МИА «Казинформ».

В его работе приняли участие ученые, эксперты, представители общественных организаций. Председательствовал на Совете ректор ВКГУ имени С. Аманжолова М. Толеген.

Более двух лет Экспертный совет области функционирует как диалоговая площадка для осуществления экспертизы и общественного мониторинга реализации проектов, выработки рекомендаций, предложений по реализации программы «Рухани жаңғыру». В текущем году в области реализуется 18 региональных проектов.

Руководитель управления внутренней политики ВКО Ирина Смит представила членам Совета концепцию проведения мероприятий, посвященных знаменательному юбилею - 175-летию Абая.

Важно отметить, что в 2020 году все системные проекты в сфере культуры, образования, туризма будут реализовываться с учетом задач раскрытия потенциала многогранного творческого наследия Великого Абая через призму современности.

На совете были рассмотрены 3 проекта – «Адам бол», «Хақым Абай», «Абайтану», целью которых является популяризация творчества великого мыслителя, воспитание молодежи на основе духовного наследия Абая. Гуманистические идеи и широта взглядов нашли отражение в известных словах поэта: «Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп…».

Активные члены экспертного совета отмечены грамотами за вклад в реализацию программы «Рухани жаңғыру» и статьи «Семь граней Великой степи»: ректор ВКГУ имени С. Аманжолова М. Толеген, ректор ГУ имени Шакарима М. Ескендиров, ректор ВКГТУ имени Д. Серикбаева Ж. Шаймарданов, заместитель руководителя областного филиала партии Nur Otan О. Чугунков, заместитель директора ТОО «IT-Рating» В. Коцур , заместитель руководителя регионального центра «Рухани жаңғыру» К. Шерьязданова, сотрудники университета ВКГУ имени С. Аманжолова Б. Келгембаева и А. Нугуманова, директор регионального центра «Шығыс» М. Асанова, эксперт Института анализа прогнозирования ВКО А. Мязин.

В завершение председатель совета отметил большое значение экспертного сопровождения программы «Рухани жанғыру» для повышения эффективности реализации проектов и обеспечения вовлеченности граждан в процессы модернизации общественного сознания.