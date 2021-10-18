Экспертным и культурным сообществом Ирана обсуждены достижения Казахстана за 30 лет независимости

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - 17 октября 2021 года Посольством РК в Иране совместно с Институтом культуры Организации экономического сотрудничества (ОЭС) был организован круглый стол, приуроченный к 30-й годовщине Независимости РК, с участием представителей иранских экспертных и аналитических центров, бизнес сообщества, видных деятелей культуры ИРИ, а также друзей Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Посольства.

Ключевыми спикерами круглого стола выступили Посол РК в Иране А. Оразбай, президент Института Культуры ОЭС С. Бахти, экс-Посол Ирана в РК М. Дамирчилу, ведущие эксперты по вопросам стран СНГ и Центральной Азии – глава Департамента международного научного сотрудничества Университета имени Алламе Табатабаи профессор М.Тишейар и глава Центра по вопросам Евразии Тегеранского университета профессор Е.Колаи.

Посол А. Оразбай подробно информировал участников мероприятия об основных достижениях Казахстана со дня обретения суверенитета, проведенных и осуществляемых реформах в стране, успехах в реализации внешнеполитических инициатив. Особо были отмечены роль и вклад Первого Президента РК – Лидера нации Н. Назарбаева в становление и развитие республики, а также детально было рассказано о политике и приоритетах нынешнего Главы государства К. Токаева.

Отдельное внимание было уделено успехам в развитии казахстанско-иранского сотрудничества со дня установления дипотношений на заре независимости РК.

Основным успехом Казахстана за годы независимого развития президент Культурного центра ОЭС С. Бахти назвал всеобщее признание страны лидером своего региона. В доказательство привел высокие экономические показатели РК и объем привлеченных инвестиций свыше 350 млрд долларов. Особо были отмечены достижения в научно-образовательном развитии государства, дана высокая оценка проекту Президента К. Токаева «500 ученых».

Другим важным достижением он назвал столицу РК – Нур-Султан, которая смогла состояться не только в качестве главного города страны, но и удостоиться награды ЮНЕСКО «Города мира» за вклад в укрепление мира и безопасности, консолидацию мировой культуры. Впечатлениями о развитии Казахстана поделился бывший Посол Ирана в РК М. Дамирчилу, отметивший историческую возможность лично наблюдать определенные его этапы изнутри страны, возглавляя посольство ИРИ в РК.

Рассказал о первых взаимных визитах глав государств и внешнеполитических ведомств, заложивших прочную основу двусторонних отношений и давших мощный импульс их дальнейшему развитию.

Отметил особую роль казахской диаспоры в Иране в укреплении межгосударственных связей.

Профессор Тегеранского университета Е. Колаи назвала Казахстан эталоном государственного развития и примером обеспечения достойного уровня жизни своего народа, подчеркнув мудрость взятого с первых дней независимости многовекторного внешнеполитического курса.

Было подчеркнуто, что залогом успеха молодой страны стала казахстанская беспрецедентная модель межэтнического согласия и межрелигиозного диалога, заслуживающая особого внимания и требующая более глубокого изучения.

Главой Департамента Университета Табатабаи профессором М.Тишейар особо были выделены достижения Казахстана в научно-образовательной сфере.

Профессор дала высокую оценку уровню сотрудничества в области науки и образования, особо подчеркнув важность развития связей между учебными заведениями Казахстана и Ирана, в сфере обмена студентами, а также взаимного обучения казахскому и персидскому языкам.

Участникам круглого стола был показан видеоролик о достижениях Казахстана за годы независимости, а также вручены книги на персидском языке об основных этапах развития государства и роли Первого Президента РК – Лидера нации Н.Назарбаева, тексты с основными тезисами Послания Президента К. Токаева и стихов казахского поэта Абая.

В рамках круглого стола была развернута фотовыставка, демонстрирующая главные вехи независимости и знаковые события, а также исторические памятники и живописные уголки Казахстана.

Вниманию гостей были представлены казахские музыкальные композиции и национальные сувенирные экспонаты.