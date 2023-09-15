Экспертное сообщество Кыргызстана обсудило главные инициативы Послания Президента Казахстана

В Бишкеке состоялся круглый стол, на котором общественно-политические деятели, представители медиа и экспертного сообществ Кыргызстана приняли участие в обсуждении главных инициатив Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая мероприятие, Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Кыргызской Республике Рапиль Жошыбаев подробно проинформировал участников об основных аспектах Послания Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана, в котором обозначены ключевые направления деятельности на среднесрочный период, поставлены конкретные новые задачи по работе государственного аппарата, а также остановился на результатах двусторонних отношений Казахстана и Кыргызстана.

В своей оценке, руководитель Центра правовых и политических исследований НИСИ при Президенте КР Автандиль Арабаев отметил, что Глава государства Казахстана обнародовал масштабную программу экономических реформ и ряд конкретных социально-экономических мер, которые предстоит реализовать в ближайшем будущем.

Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова

«С точки зрения новой политической повестки дня Казахстана следует обратить внимание на два момента: первое – это преемственность и последовательность системного видения политического развития страны. Речь идет об обеспечении оптимального баланса между ветвями власти, что позволило усовершенствовать президентскую модель республики сильным парламентом и подотчетным правительством. При этом в качестве новой задачи в Послании определяется воплощение в жизнь принципов «слышащего государства». То есть такого государства, которое способно и обязано выявлять насущные потребности общества, чаяния народа и на их основе определять государственную политику и соответственно организовать работу органов государственной власти. Безусловно, особая роль отводится парламенту. Во-вторых, это сочетание политических и социально-экономических реформ. Послание — это прежде всего развернутая экономическая программа Казахстана, в которой учтены положительный опыт экономического развития страны, внутригосударственные и глобальные тенденции в данной сфере», - отметил спикер.

По мнению А.Арабаева, Президенту Касым-Жомарту Токаеву надо отдать должное в определении достаточно четких параметров странового развития.

Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова

Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова

«По словам Касым-Жомарта Токаева, определяющими принципами нового экономического курса страны станут справедливость, инклюзивность, прагматичность. Именно такой подход позволяет государству отойти от практики постановки долгосрочных целей, а вместо них определять конкретные, краткосрочные задачи. Полагаем, что само по себе использование таких категорий уже предопределяет всю государственную политику развития страны. Поскольку все реформы и задачи, так или иначе, направлены прежде всего на личность, улучшение жизни человека, каждого казахстанца. Инклюзивность и прагматичность предопределяют характер и содержание социально-экономических изменений.

В послании речь идет о переменах, которые должны произойти в экономике за короткий трехгодичный срок. Вполне очевидно, что такой акцент на краткосрочности поставленных задач демонстрирует глубокое понимание президентом и его командой реального состояния и возможности экономики страны. А это уже, в определенной мере, залог того, что намеченные планы реально могут быть реализованы», - заключил Автандиль Арабаев.

Останавливаясь на важных задачах в плане дальнейшего совершенствования институтов государственной власти, определенных в послании, спикер пояснил, что речь идет о трансформации правительства, то есть об обеспечении самостоятельности правительства в выборе инструментов и механизмов реализации новой экономической стратегии государства. Такая постановка вопроса вполне оправдана с учетом того, что те амбициозные цели и задачи, которые инициирует президент, требуют от правительства принятия оперативных мер, без оглядки на главу государства и на администрацию президента.

Решение Касым-Жомарта Токаева предоставить правительству самостоятельность в реализации непосредственных исполнительских полномочий не просто оправданно, но и было необходимым. Тем самым, предполагает повышение его ответственности за результаты экономической политики и реформ. Во-вторых, разграничены функции администрации президента и особенно практика их реализации, которые должны быть сконцентрированы лишь на стратегических направлениях социально-экономического развития государства, вопросах внутренней и внешней политики, оборонной безопасности, правовой и кадровой политики.

В свою очередь, эксперт по экономическим вопросам Эльдар Абакиров поделился мнением о необходимости интеграции стран Центральной Азии по примеру Европейского Союза. Экономист считает, что Центральная Азия должна быть конкурента в мировом масштабе как транзитно-логистическая зона.

Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова

Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова

«По мировым меркам население Центральной Азии растет достаточно быстро. Рост численности населения означает рост потребителей, а значит и рост экономики. У Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана нет нерешенных вопросов по границе, все делимитировано и демаркировано. А значит экономических границ не должно быть. Пришло время интеграции стран Центральной Азии по примеру Евросоюза, когда энергия экономик стран региона должна объединиться и дать больший эффект. В послании много уделено внимания вопросам логистики и транзита. Казахстан большая страна, где требуется построить очень много железных дорог. Но здесь, речь должна идти не только о Казахстане, но и всех странах ЦА. Линии дорог должны быть многогранны, не только соединять «восток-запад», «север-юг». Внутри стран Центральной Азии при логистике не должно быть «узких горлышек», все страны должны экономически выигрывать. Товар должен проходить границы очень быстро и свободно», - считает эксперт.

Экономист также отметил, что в послании Президента К.Токаева отведено важное место реальному бизнесу. По его мнению, настоящий устойчивый бизнес нельзя искусственно вырастить, он появляется в результате конкуренции и свободы. Кыргызстан и Казахстан должны дать возможность появиться конкурентному в мировом масштабе бизнесу, который сможет выживать столетиями. Как в Казахстане, так и Кыргызстане банки только дают кредит, а необходимо открывать инвестиционные фонды.

«Кыргызстану и Казахстану нужны прямые инвестиционные фонды, которые помогут предпринимателям открыть с помощью прямых инвестиций и кредитов свой бизнес, что в итоге даст возможность появиться большому бизнесу», - заключил Эльдар Абакиров.

Затрагивая вопросы воды и энергетики, о которых много сказано в послании, эксперт подчеркнул важность ускоренного строительства Камбаратинской ГЭС-1, которое позволит Кыргызстану решить энергетические вопросы, а Казахстану водные проблемы на юге страны.

Кыргызский политолог Шерадил Бактыгулов отметил, что значимость Послания Президента РК прослеживается не только в выдвинутых им инициативах и поставленных задачах, а прежде всего в контексте, когда и как выдвигались инициативы. Эксперт считает, что в трудный момент глобальных изменений Астана демонстрирует приверженность выбранному курсу на укрепление суверенитета, государственности и выполнение конституционных обязательств, взятых перед народом Казахстана. Важнейшими инструментами являются бюджетная политика и законотворческая работа, над которой совместно работают и глава государства, и депутаты, и министры, поэтому послание является своеобразным мостом в рамках формулы «Сильный Президент - влиятельный Парламент - подотчетное Правительство».

Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова

«Послание представляет собой важнейший элемент планирования государственной политики в среднесрочной перспективе, а конкретные механизмы исполнения политических, экономических, идеологических и иных задач будут закреплены указом Президента РК», - подытожил политолог.

Директор сообщества юристов «Тандем» Таттыбубу Эргешбаева положительно оценила в послании правильную модель «гражданин-бизнес-государство», когда от единицы исходят к целому. Эксперт подчеркнула, что в секторе государственного менеджмента послания усиленно отмечается геополитическая значимость Казахстана, который выполняет стратегическую роль с транзитным коридором «Азия-Европа».

Фото: из открытых источников

Фото: Казинформ/Гульмира Абдрахманова



«Как юрист, обслуживающий долгие годы бизнес, могу подтвердить значимость Международного финансового центра «Астана» и образования при нем независимого британского суда, благодаря работе которого инвесторы доверяют и приходят на рынок. Наличие независимых международных судов сильно увеличивают инвестиционную привлекательность «Астана хаб»», - заявила эксперт.

По ее мнению, также показательным моментом в Послании по реальному сектору является недопущение намерений дробления организаций с целью снижения налоговой нагрузки, т.к. такое действие влияет на государственный бюджет и бизнес-климат. Также примечательным эксперт считает отказ государства от вмешательства в бизнес.

«Кыргызстану необходимо учиться у Казахстана по удерживанию инвестиций, усилению стабилизации в стране и невмешательству особенно силового блока в бизнес, к единообразному подходу в отношении бизнеса в принятии справедливых судебных решений. Необходимость усиления горизонтальной модели влияния и роли местных и региональных властей, о которой говорится в послании Президента РК, является положительной тенденцией», - заключила Т.Эргешбаева.