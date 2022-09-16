Экспертное сообщество Чехии положительно оценило Послание Президента РК
Казахстанские дипломаты подробно ознакомили участников мероприятия c основными положениями Послания Президента, а также реформами по модернизации политической системы страны.
Чешские эксперты проявили большой интерес к новой политической программе Президента, которая является продолжением курса на дальнейшую демократизацию Казахстана.
Депутат Сената Парламента Я. Жалоудик в своем выступлении отметил: «Поставленные в Послании задачи выглядят значимыми с точки зрения их масштабности и амбициозности, я более чем уверен, что казахстанский народ сможет достичь всех поставленных в рамках Послания целей. Предложения Президента Казахстана о проведении внеочередных выборов Президента страны своевременны и необходимы на современном этапе развития республики. Хотел бы особо подчеркнуть наличие необходимой политической воли и меня, как депутата чешского Сената Парламента, безусловно интересует казахстанский опыт».
В своих выступлениях журналисты Чешского Федерального телевидения, Д. Вресталова и Д. Стоматова сказали: «В Послании Касым-Жомарта Токаева стоят смелые задачи, определена программа на дальнейшее развитие социальных реформ в сфере образования, здравоохранения, уверены, что казахстанский народ решительным образом настроен на их реализацию. Выстроенная система политической модернизации в Казахстане способствует созданию конструктивного диалога и создает необходимые благоприятные условия для более качественного выполнения многих социально-экономических задач».В заключении мероприятия состоялся конструктивный обмен мнениями по основным положениям Послания Президента РК.