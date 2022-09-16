Экспертное сообщество Чехии положительно оценило Послание Президента РК

ПРАГА. КАЗИНФОРМ - В Посольстве РК в Чехии состоялся круглый стол: «Обсуждение Послания Президента Казахстана народу РК: «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» с участием чешской общественности, «Клуба друзей Казахстана» из числа представителей культуры, образования и средств массовой информации», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу посольства.

Казахстанские дипломаты подробно ознакомили участников мероприятия c основными положениями Послания Президента, а также реформами по модернизации политической системы страны.

Чешские эксперты проявили большой интерес к новой политической программе Президента, которая является продолжением курса на дальнейшую демократизацию Казахстана.

Депутат Сената Парламента Я. Жалоудик в своем выступлении отметил: «Поставленные в Послании задачи выглядят значимыми с точки зрения их масштабности и амбициозности, я более чем уверен, что казахстанский народ сможет достичь всех поставленных в рамках Послания целей. Предложения Президента Казахстана о проведении внеочередных выборов Президента страны своевременны и необходимы на современном этапе развития республики. Хотел бы особо подчеркнуть наличие необходимой политической воли и меня, как депутата чешского Сената Парламента, безусловно интересует казахстанский опыт».

В своих выступлениях журналисты Чешского Федерального телевидения, Д. Вресталова и Д. Стоматова сказали: «В Послании Касым-Жомарта Токаева стоят смелые задачи, определена программа на дальнейшее развитие социальных реформ в сфере образования, здравоохранения, уверены, что казахстанский народ решительным образом настроен на их реализацию. Выстроенная система политической модернизации в Казахстане способствует созданию конструктивного диалога и создает необходимые благоприятные условия для более качественного выполнения многих социально-экономических задач».

В заключении мероприятия состоялся конструктивный обмен мнениями по основным положениям Послания Президента РК.