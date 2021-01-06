Экспертное обсуждение «Сайлау – 2021: аймақтық даму трендтері» прошло в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Особенности проходящей избирательной кампании стали главной темой экспертного обсуждения «Сайлау – 2021: аймақтық даму трендтері», прошедшего в Кокшетау под эгидой Казахстанской ассоциации политической науки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В обсуждении темы приняли участие эксперты, прибывшие из города Нур-Султана, а также региональные эксперты - политологи, представители гражданского сектора и лидеры общественного мнения Акмолинской области.

По словам политолога, заведующей отделом Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Алуы Жолдыбалиной, на сегодня уже можно подвести определенные итоги проделанной агитационной работы. При этом у каждого региона есть свои особенности и региональная специфика.

Спикер озвучила основные отличия выборов 2021 года. К примеру, они впервые пройдут по пропорциональной системе в маслихатах. Кроме того, впервые введены 30-процентные квоты для молодежи и женщин.

А. Жолдыбалина отметила, что, по данным ЦИКа, в 56 округах список предоставили 3 партии, в 137 округах – 4 партии, в 23 округах - списки предоставили все 5 политических партий.

«Количество кандидатов - 8334, из них 3721 человек – это 30-процентная квота. Все партии соблюдают эту квоту. Сейчас это показатель пакета реформ, которые мы приняли в 2020 году», - отметила А. Жолдыбалина.

Политолог, эксперт Института евразийской интеграции Казбек Майгелдинов подчеркнул роль в агитационном периоде новых технологий.

«Все партии обратились к социальным сетям. Соцсети стали детерминантом любых политических процессов», - пояснил он.

Спикер отметил несколько основных трендов. Первый из них – уже названное продвижение партийных платформ через соцсети. Второй – дебаты.

«За последние 15 лет политические дебаты в Казахстане проходили в другой форме, потому как не имели своего основного посыла. А ведь в дебатах любая политическая партия не просто предлагает свою программу, но и защищает ее… Сейчас прошли пять политических дебатов с участием пяти политических партий. И самое главное – мы увидели, как политические партии подошли к этим дебатам. Были реальные дискуссии, полемика. Все транслировалось на телеканалах и в соцсетях, и каждый человек мог посмотреть, написать комментарий, задать вопрос. А ведь концепция «Слышащего государства» и создана для того, чтобы люди могли говорить», - заметил К. Майгелдинов.

«Мы говорили о демократии, но люди воспринимают демократию в чистом виде: якобы, можно идти и говорить все, что хочешь. Но нужно понимать: в цивилизованном мире любая демократия опирается на определенные нормы и законы… Шаг вперед в политическом процессе страны сделан, но идти казахстанцы должны цивилизованным путем», - добавил он.

Политолог, эксперт Института евразийской интеграции Дина Айкенова отметила активизацию политического процесса. Спикер остановилась на политических ценностях, подчеркнув их смещение в 2020 году из-за пандемии на самого человека, его развитие в профессиональном и политическом качестве.

«Новые технологии вносят новое в политический процесс. И если раньше молодежь была далека от политики, то теперь, благодаря этим методам, она также вовлекается в политическую жизнь общества. А результатом должно стать сохранение стабильности в политической системе», - добавила спикер.

Все участники обсуждения высказали свое мнение по проходящему агитационному периоду.