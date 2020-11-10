Экспертная встреча социологов состоялась на площадке КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстанском институте стратегических исследований при Президенте РК состоялось экспертное обсуждение «Актуальные запросы общества в социологическом измерении», ставшее продолжением цикла встреч профессиональных социологов. Известные казахстанские социологи обсудили актуальные проблемы социологической науки в целом и, в частности, прикладной социологии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КИСИ при Президенте РК.

Руководители авторитетных социологических организаций Центра социальных и политических исследований «Стратегия», BISAM Central Asia, BRIF Research - Гульмира Илеуова, Леонид Гуревич, Александр Рузанов заострили внимание на проблеме субъектности казахстанской социологии, важности того, чтобы социологи и результаты их исследований более активно присутствовали в публичном пространстве.

Президент Ассоциации социологов и политологов Бахытжамал Бектурганова обратила внимание на необходимость развития прикладной социологии. Именно с развитием эмпирического направления наша социология превратится в социальный институт с сформировавшейся наукой.

«Задавать вопросы, формировать проблему для дальнейшего изучения, это должно быть нашей важнейшей функцией. Для этого, по мнению социологов, мы должны иметь организационную основу», в связи с этим они выразили надежду на то, что созданный в КИСИ при Президенте РК Отдел социологических исследований станет организующей и направляющей силой развития казахстанской социологии. В том числе и для того, чтобы на единой площадке социологи могли обмениваться результатами своих исследований и делать их достоянием общественности.

На состоявшейся встрече Исполнительный директор исследователь Исследовательского института «Қоғамдык пікір» (Общественное мнение) Айнур Мажитова предоставила результаты опроса о восприятии Covid-19, проведенных весной и летом 2020 года в г. Нур-Султан. Так, весной уровень обеспокоенности среди населения города была достаточно высокой, 80% респондентов, боялись заражения коронавирусом. Летом этот показатель упал до 72%. Но как мы знаем, именно в этот период в стране произошел резкий всплеск заболеваемости. В период пандемии доверие респондентов значительно склонилось в сторону Интернета и социальных сетей, телевидение также оставалось одним из приоритетных источников информации о Covid-19.

Выступление эксперта Исследовательской группы PaperLab Серика Бейсембаева было посвящено запросу на политическое участие в казахстанском обществе. Согласно проведенным замерам за последние годы увеличилась гражданская активность через различные объединения, самоорганизации граждан для решения локальных проблем, благотворительных акций. Специалист по мониторингу и оценке группы управления Проектом развития молодёжного корпуса Камила Ковязина выступила с данными анализа ситуации связанной с переходом на дистанционное образование.

В дальнейшем экспертные встречи социологов на площадке КИСИ приобретут формат Рабочих групп по конкретным актуальным темам исследований с привлечением ведущих специалистов из разных областей – социологов, политологов, экономистов и других. Такой формат взаимодействия станет дополнительным мостом между «слышащим государством» и населением.