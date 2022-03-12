Экспертная группа Минздрава побывала с комплексной проверкой в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Завершился пятидневный рабочий визит выездной экспертной группы Министерства здравоохранения РК в Атыраускую область, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба Управления здравоохранения, комплексная проверка была организована по поручению Администрации Президента РК с целью улучшения оказания медицинской помощи матерям и детям, снижения материнской и детской смертности, принятия мер по совершенствованию работы в организациях службы родовспоможения и детства.

Эксперты из столицы провели мониторинговый объезд медицинских организаций, а также мастер-классы для атырауских коллег.

Проведены обучающие семинары по вопросам неонатологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных, ​ эффективного перинатального ухода, критических ситуаций в акушерстве. А также по актуальным вопросам педиатрии, акушерской помощи, выявления и лечения заболеваний, влияющих на здоровье матери и ребенка, болезни системы кровообращения, туберкулёза, онкозаболеваний.

Членами комиссии даны рекомендации по совершенствованию службы родовспоможения и детства, борьбы с социально значимыми заболеваниями в регионе.

«В Атырауской области предстоит выполнить ряд задач по повышению качества оказания медицинских услуг. Среди них: обеспечение медицинскими кадрами, строительство новых больниц в области и амбулаторий в сельских районах, закуп недостающего оборудования, обучение и​ профессиональное развитие специалистов, повышение качества телемедицины и санавиации. Планируется решить вопросы расширения отделений для лечения детей с особыми потребностями, повышать солидарную ответственность граждан за свое здоровье.

Необходимо поощрять квалифицированных специалистов в области, отдавших много лет служению медицине, привлекать в регион молодых специалистов по программе «С дипломом в село», выдавать подъёмные средства, обеспечивать жильем, а также выделять средства на гранты для обучения в медицинских вузах», - сообщил заместитель акима области Кайрат Нурлыбаев.

Экспертная комиссия поручила руководству управления здравоохранения усилить информационно-разъяснительную работу среди населения по профилактике заболеваний совместно с управлением внутренней политики.