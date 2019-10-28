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Экспертизу дорожного покрытия проводят в Северном Казахстане
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области общественники обсудили качество дорог на заседании дискуссионного клуба «Адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации антикоррупционной службы, мониторинг автомобильных дорог в регионе проводится регулярно. По проекту «Сапалы жол» совместно с филиалом Национального центра качества дорог организовали три выезда. Выявили 7 нарушений. Четыре из них устранены. На выезде с инспекцией транспортного контроля выявили 6 нарушений по вине водителя и 1- карьера.
Заведующий лабораторией филиала Национального центра дорожных активов Марат Дарбаев отметил, что даже после устранения выявленных нарушений сотрудники центра повторно выезжают и проверяют вновь отремонтированные участки дорог.
«Мы повторно берем на экспертизу материалы и проводим второе испытание. Только потом выдается заключение. В наших исследованиях всегда все зависит от материала. Если отбирается асфальтобетонное покрытие - то это, как минимум, 2-3 дня, щебеночный материал занимает больше времени, битумные материалы - 1-2 дня», - проинформировал М.Дарбаев.
С прошлого года работает проект по открытости бюджета – «Интерактивная карта открытых бюджетов». Карта дает возможность любому человеку посмотреть объект, который строится или ремонтируется, узнать, на каком этапе проходят работы и сколько денег потрачено.
«В Петропавловске этот проект начали реализовывать 2 месяца назад. Уполномоченными органами по внесению данных являются управление пассажирского транспорта, отделы ЖКХ по городу и району. Но всего внесено 7 сведений. Хотя дорог уже отремонтировано более 50-ти», - сказал руководитель управления превенции и добропорядочности Дамир Хабибулин.
Он добавил, что антикоррупционная служба внедряет мобильное приложение, с помощью которого можно определять ровность поверхности дороги. Приложение установят на транспорте, чтобы по городу и районам фиксировать результаты ремонта дорог.
Буквально недавно качество ремонта дорог обсуждали на заседании областного акимата. Тогда глава региона Кумар Аксакалов заявил, что недобросовестных подрядчиком нужно «закидать штрафами».
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