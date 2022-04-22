Экспертизу 6 тыс. общественно-гуманитарных терминов проведут в Казахстане
«Ведется работа по совершенствованию терминологической базы казахского языка. Всего с 1971 года лингвистическая экспертиза проведена в отношении 31 611 терминов. В этом году планируется провести экспертизу 6 тыс. терминов общественно-гуманитарного направления. Предложенные на одобрение отраслевые термины будут обсуждаться не только членами комиссии, но и специалистами отрасли и широкой общественностью», - проинформировал вице-премьер.
Ералы Тугжанов добавил, что в целях преобразования казахского языка в язык межнациональных отношений ежегодно проводятся обучающие курсы, различные конкурсы, стимулирующие мероприятия.
«Также начата работа по созданию текстовой базы Национального корпуса казахского языка. В 2021 году проведен анализ 2 млн единиц публицистических текстов», - сообщил замглавы правительства.