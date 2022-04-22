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    14:30, 22 Апрель 2022 | GMT +6

    Экспертизу 6 тыс. общественно-гуманитарных терминов проведут в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане проведут экспертизу 6 тыс. терминов общественно-гуманитарного направления. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ведется работа по совершенствованию терминологической базы казахского языка. Всего с 1971 года лингвистическая экспертиза проведена в отношении 31 611 терминов. В этом году планируется провести экспертизу 6 тыс. терминов общественно-гуманитарного направления. Предложенные на одобрение отраслевые термины будут обсуждаться не только членами комиссии, но и специалистами отрасли и широкой общественностью», - проинформировал вице-премьер.

    Ералы Тугжанов добавил, что в целях преобразования казахского языка в язык межнациональных отношений ежегодно проводятся обучающие курсы, различные конкурсы, стимулирующие мероприятия.

    «Также начата работа по созданию текстовой базы Национального корпуса казахского языка. В 2021 году проведен анализ 2 млн единиц публицистических текстов», - сообщил замглавы правительства.


    Теги:
    Правительство РК Культура Образование Правительство
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