Экспертизу 6 тыс. общественно-гуманитарных терминов проведут в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Казахстане проведут экспертизу 6 тыс. терминов общественно-гуманитарного направления. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, отвечая на запрос депутатов Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ведется работа по совершенствованию терминологической базы казахского языка. Всего с 1971 года лингвистическая экспертиза проведена в отношении 31 611 терминов. В этом году планируется провести экспертизу 6 тыс. терминов общественно-гуманитарного направления. Предложенные на одобрение отраслевые термины будут обсуждаться не только членами комиссии, но и специалистами отрасли и широкой общественностью», - проинформировал вице-премьер.

Ералы Тугжанов добавил, что в целях преобразования казахского языка в язык межнациональных отношений ежегодно проводятся обучающие курсы, различные конкурсы, стимулирующие мероприятия.

«Также начата работа по созданию текстовой базы Национального корпуса казахского языка. В 2021 году проведен анализ 2 млн единиц публицистических текстов», - сообщил замглавы правительства.