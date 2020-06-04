Экспертиза учебников будет проводиться строго независимыми специалистами - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об этом стало известно на отчетной встрече Министра образования и науки РК Асхата Аймагамбетова с населением в прямом эфире в Facebook, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

«На сегодняшний день большое внимание уделяется качеству учебников. Это наболевший вопрос» , – отметил Асхат Аймагамбетов в ходе отчетной встречи. На это часто обращает внимание и Президент страны Касым-Жомарт Токаев.

«С этого года принят приказ МОН РК об усилении требований к их качеству. Экспертиза учебников будет проводиться строго независимыми специалистами. Повышена ответственность авторов и издательств за разработку учебников. Теперь при выявлении ошибок в закупленных учебниках издательства будут покрывать все расходы из собственных средств. Будет осуществляться обучение авторов и экспертов. Мы также усиливаем требования к МИО по обеспечению учебниками. 100% обеспечение должно стать нормой для нас» , – заявил министр образования и науки.

Он также добавил, что на сегодняшний день 96% учащихся школ перешли на обновленное содержание, в этом году перейдут 11 классы. Таким образом, можно сказать, что МОН завершает переход системы среднего образования на обновленное содержание.

В рамках 175-летия Абая начато создание сети школ и школ-интернатов им. Абая с углубленным изучением гуманитарных предметов. В 10 регионах уже открыты такие школы, до конца года планируется открыть еще семь.

«Приняты меры по повышению качественного состава педагогов. Более 150 тысяч педагогов подтвердили квалификационные категории и получают доплату от 30% до 50%. С этого года усовершенствована система аттестации педагогов, усилены требования к проходным баллам для квалификационных категорий. Впервые внедрена аттестация для руководителей организаций образования. Они теперь проходят аттестацию, по результатам которой им присваиваются квалкатегории с доплатой к ДО от 30% до 100%. Впервые заработная плата руководителей будет дифференцирована в зависимости от результатов работы» , – добавил Асхат Аймагамбетов.

Совершенствуется система повышения квалификации педагогов. Введены посткурсовой мониторинг и посткурсовое сопровождение педагогов для улучшения качества преподавания. Кроме того, обеспечена возможность переподготовки, а также «бокового входа» в профессию. Для оказания методической поддержки молодым педагогам внедряется институт наставничества. За наставничество опытных педагогов над молодыми коллегами предусмотрена ежемесячная доплата в размере 17 тысяч тенге.

Автоматизируется система приема в первый класс и перевода детей из одной школы в другую.

«Теперь родителям не придется ехать из одной школы в другую и в бумажном формате сдавать документы. Это можно сделать на платформе е-gov, что позволит сэкономить время родителей. Также ведется работа по трансформации ВОУД. С 2021 года будет проводиться мониторинг образовательных достижений обучающихся в 4 и 9 классах, направленный не на оценку предметных знаний, а на замер функциональной грамотности» , – рассказал Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Он также отметил, что будет продолжена работа по цифровизации организации учебного процесса. У школ будет возможность приобретения бумажных учебников или подписки на электронные учебники. НОБД станет основным источником получения всей информации в области образования и будет синхронизирована с базами страны. Все документы об образовании перейдут на цифровой формат, а экспертиза учебников будет проводиться на открытой платформе.

Ранее МОН РК сообщило о новшествах при приеме документов в школы. А также глава ведомства заявил, что в реальности дистанционное образование должно быть другим.



