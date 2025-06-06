Эксперты прогнозируют снижение экспорта российской пшеницы
По прогнозам Центра ценовых индексов по итогам сельскохозяйственного года (1 июля 2024 года - 30 июня 2025 года) экспорт российской пшеницы снизится на 19,8%, до 41,7 млн тонн, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на Коммерсантъ.
По данным «Совэкона», экспорт составит 40,9 млн тонн (- 22% г/г), а «Русагротранс» ожидает 41,5 млн тонн (- 25,2%). В январе - апреле отгрузки упали на 40%, в марте-апреле - на 60%, отмечают эксперты из «Рексофт консалтинга».
Среди факторов - низкие запасы в южных регионах, высокие железнодорожные тарифы, укрепление рубля и снижение мировых цен. Индекс НТБ на 4 июня - 15,9 тыс. руб./т (-12,7% с конца 2024 года).
Федеральная квота на экспорт (10,6 млн тонн с 15 февраля) выбрана лишь на 76,4%.
Правительство России увеличило лимит дополнительной квоты для компаний, но эксперты сомневаются в эффективности меры из-за отрицательной рентабельности.
В новом сезоне аналитики ожидают роста поставок до 42-45 млн тонн благодаря урожаю и спросу со стороны Ближнего Востока и Азии.