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    18:10, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    Эксперты прогнозируют снижение экспорта российской пшеницы

    По прогнозам Центра ценовых индексов по итогам сельскохозяйственного года (1 июля 2024 года - 30 июня 2025 года) экспорт российской пшеницы снизится на 19,8%, до 41,7 млн тонн, передает корреспондент агентства Kazinform, со ссылкой на Коммерсантъ.

    АПК, зерно, пшеница
    Фото: Midjourney

    По данным «Совэкона», экспорт составит 40,9 млн тонн (- 22% г/г), а «Русагротранс» ожидает 41,5 млн тонн (- 25,2%). В январе - апреле отгрузки упали на 40%, в марте-апреле - на 60%, отмечают эксперты из «Рексофт консалтинга».

    Среди факторов - низкие запасы в южных регионах, высокие железнодорожные тарифы, укрепление рубля и снижение мировых цен. Индекс НТБ на 4 июня - 15,9 тыс. руб./т (-12,7% с конца 2024 года).

    Федеральная квота на экспорт (10,6 млн тонн с 15 февраля) выбрана лишь на 76,4%.

    Правительство России увеличило лимит дополнительной квоты для компаний, но эксперты сомневаются в эффективности меры из-за отрицательной рентабельности.

    В новом сезоне аналитики ожидают роста поставок до 42-45 млн тонн благодаря урожаю и спросу со стороны Ближнего Востока и Азии.

    Теги:
    Зерно Экспорт Мировые новости Россия
    Бекбау Тайманов
    Бекбау Тайманов
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