Эксперты прогнозируют снижение экспорта российской пшеницы

По данным «Совэкона», экспорт составит 40,9 млн тонн (- 22% г/г), а «Русагротранс» ожидает 41,5 млн тонн (- 25,2%). В январе - апреле отгрузки упали на 40%, в марте-апреле - на 60%, отмечают эксперты из «Рексофт консалтинга».

Среди факторов - низкие запасы в южных регионах, высокие железнодорожные тарифы, укрепление рубля и снижение мировых цен. Индекс НТБ на 4 июня - 15,9 тыс. руб./т (-12,7% с конца 2024 года).

Федеральная квота на экспорт (10,6 млн тонн с 15 февраля) выбрана лишь на 76,4%.

Правительство России увеличило лимит дополнительной квоты для компаний, но эксперты сомневаются в эффективности меры из-за отрицательной рентабельности.

В новом сезоне аналитики ожидают роста поставок до 42-45 млн тонн благодаря урожаю и спросу со стороны Ближнего Востока и Азии.