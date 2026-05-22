Эксперты высоко оценили потенциал «Алтын визы» в Казахстане

В АО «Центр развития трудовых ресурсов» прошел круглый стол по вопросам привлечения высококвалифицированных кадров, развития человеческого капитала и внедрения «Алтын визы», передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В обсуждении приняли участие представители заинтересованных государственных органов, международных организаций, экспертного и научного сообщества, в том числе Международной организации по миграции, Международного финансового центра «Астана», Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК, Евразийского национального университета имени Л. Н. Гумилева и НПП РК «Атамекен».

В ходе круглого стола участники обсудили формирование современной миграционной политики Казахстана, ориентированной на привлечение высококвалифицированных специалистов, инвесторов и международных талантов, развитие человеческого капитала и цифровизацию миграционных процессов.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

Особое внимание было уделено модернизации механизмов привлечения иностранного капитала и созданию комфортных условий для въезда, проживания и долгосрочной трудовой деятельности зарубежных специалистов, инвесторов и предпринимателей.

Первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев отметил, что новая политика направлена на эффективное регулирование внешней и внутренней миграции, привлечение иностранного человеческого капитала и перевод миграционных процедур в цифровой формат.

— Документом предусматривается внедрение единой цифровой платформы «QazETA» с модулем «e-Residency», программы «e-Residency Invest», а также специальной «Алтын визы», предусматривающей ряд преференций для высококвалифицированных специалистов, инвесторов и предпринимателей», — отметил Ербол Туякбаев.

По словам Ербола Туякбаева, «Алтын виза» станет одним из ключевых инструментов новой миграционной политики. Механизм разработан для долгосрочного закрепления в правовом поле статуса стратегических инвесторов и востребованных для экономики специалистов.

Представленные инициативы получили положительную оценку со стороны экспертного сообщества. Руководитель отдела анализа экономической политики КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская отметила, что в условиях глобальной конкуренции страны все активнее борются за таланты и квалифицированные кадры, рассматривая человеческий капитал как один из главных драйверов устойчивого экономического роста.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

— Казахстан может занять проактивную позицию в качестве регионального центра притяжения талантов и использовать внутреннюю мобильность как ресурс для сбалансированного пространственного развития, — подчеркнула Анна Альшанская.

Поддержку инициативам выразили и представители Международной организации по миграции. В МОМ считают, что формирование гибкой и открытой миграционной системы является своевременным и стратегически важным шагом для Казахстана.

— Реализация решения Президента открывает новые возможности не только для привлечения международных талантов и инвестиций, но и для подготовки собственной молодежи к рынку труда будущего, — отметила Алия Белоносова и. о. Главы миссии МОМ.

Фото: Министерство труда и социальной защиты населения РК

По итогам круглого стола участники подчеркнули важность дальнейшего совершенствования миграционной политики с учетом международного опыта, развития человеческого капитала и цифровизации государственных услуг.