Эксперты Нацкомиссии обсудили актуальные проблемы репродуктивного здоровья женщин и девочек

Сегодня на заседании Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК рассмотрены вопросы оказания медицинских услуг девочкам подросткового возраста и работа акушерско-гинекологической службы с женщинами фертильного возраста. В фокусе особого внимания - жительницы сельских населенных пунктов, передает агентство Kazinform.

В заседании приняли участие заместители акимов областей, представители центральных государственных органов.

Фото Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

Выступая перед участниками заседания председатель Национальной комиссии Аида Балаева отметила, что охрана репродуктивного здоровья населения остаётся приоритетным направлением государственной политики.

- Данный вопрос имеет общенациональную значимость, так как речь идет о здоровой нации, будущем страны. В целях сохранения и укрепления репродуктивного здоровья девочек-подростков и женщин фертильного возраста, расширения их возможности принимать информированное решение о деторождении, снижения рисков во время беременности и родов реализуется комплекс социально-экономических и лечебно-профилактических мер. Нашими экспертами отмечена необходимость обеспечения бесперебойной работы медицинской инфраструктуры, принятия комплекса мер, который позволит снизить материнскую смертность. В целом, считаю, что нужна активная последовательная работа всех уполномоченных органов, - отметила министр.

О текущей ситуации и мерах совершенствования системы работы в данной сфере проинформировала вице-министр здравоохранения Айжан Есмагамбетова.

Фото Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

Сенатор Ляззат Калтаева акцентировала внимание участников заседания на проблемных вопросах оказания медицинских услуг женщинам с инвалидностью.

Член Национальной комиссии, общественный деятель Тогжан Кожалы обозначила ряд проблем в работе акушерско-гинекологической службы, оказывающей помощь женщинам в отдаленных селах.

Эксперты Нацкомиссии, детально изучившие данные вопросы в регионах с посещением сельских больниц, фельдшерских пунктов, в ходе встреч с менеджерами здравоохранения, врачами и пациентками, обратили внимание на вопрос бесперебойной работы инфраструктуры для охраны репродуктивного здоровья женщин.

Имеется потребность в оказании методической помощи женским консультациям, роддомам, кабинетам планирования семьи, сельским больницам, молодежным центрам здоровья.

Несмотря на достаточное количество кабинетов планирования семьи, 40% беременностей являются незапланированными, а доля пар, прошедших прегравидарную подготовку, не превышает 30%. В этом контексте предложено пересмотреть подходы к организации этой работы.

Низкая солидарная ответственность граждан за сохранение и укрепление собственного здоровья требует включения в данный процесс всех уполномоченных органов. Общественные организации, экспертное и научное сообщество должны проводить среди населения, целевых аудиторий разъяснительную работу.

Фото Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК

Подводя итоги заседания, председатель Национальной комиссии отметила необходимость принятия Министерством здравоохранения совместно с местными исполнительными органами, Министерствами просвещения, науки и высшего образования комплекса мер по охране здоровья девочек и женщин фертильного возраста, укреплению репродуктивного здоровья подростков, а также подготовке молодых людей к осознанному родительству.

Национальная комиссия продолжит подробный мониторинг оказания медицинских услуг девочкам подросткового возраста и работы акушерско-гинекологической службы с женщинами фертильного возраста на региональном уровне.