Эксперт заявил о проблеме дефицита кадров в водной отрасли в Казахстане

По словам доктора технических наук Анатолия Рябцева, в Казахстане наблюдается дефицит кадров в водной отрасли. В качестве примера он привел «Казводхоз», где трудятся 7,5 тысяч человек. При этом параллельно требуется еще 900 человек. И из действующих кадров почти 40% не являются специалистами по управлению водными ресурсами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Анатолий Рябцев отметил, что в Казахстане насчитывается шесть вузов, которые готовят специалистов по управлению водными ресурсами.

— Президент принял решение о создании специализированного вуза, то есть возрождении Жамбылского гидромелиоративно-строительного института — это большой шаг. Ведь прежде кадры готовил в основном этот институт, — заявил профессор в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!»

Он добавил, что сегодня активно идет обмен опытом между казахстанскими и зарубежными вузами. И решить кадровую проблему можно будет в том случае, если готовить порядка 900 человек в год по двудипломным программам.