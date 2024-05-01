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    20:05, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Эксперт заявил о проблеме дефицита кадров в водной отрасли в Казахстане

    рябцев
    Фото: кадр из видео

    По словам доктора технических наук Анатолия Рябцева, в Казахстане наблюдается дефицит кадров в водной отрасли. В качестве примера он привел «Казводхоз», где трудятся 7,5 тысяч человек. При этом параллельно требуется еще 900 человек. И из действующих кадров почти 40% не являются специалистами по управлению водными ресурсами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Анатолий Рябцев отметил, что в Казахстане насчитывается шесть вузов, которые готовят специалистов по управлению водными ресурсами.

    — Президент принял решение о создании специализированного вуза, то есть возрождении Жамбылского гидромелиоративно-строительного института — это большой шаг. Ведь прежде кадры готовил в основном этот институт, — заявил профессор в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз!»

    Он добавил, что сегодня активно идет обмен опытом между казахстанскими и зарубежными вузами. И решить кадровую проблему можно будет в том случае, если готовить порядка 900 человек в год по двудипломным программам.

    Теги:
    Гидрология Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК Вода Телемарафон "Біз біргеміз" Паводки
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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