Эксперт заявил, что в Хорватии не сомневаются в качестве российских и китайских вакцин

ЗАГРЕБ. ТАСС- КАЗИНФОРМ - Качество российских и китайских вакцин от коронавируса не вызывает сомнений в Хорватии. Такое мнение высказала в четверг в эфире национального телевидения HRT член руководства Национального штаба гражданской защиты, профессор, главный врач центральной инфекционной больницы Загреба Алемка Маркотич. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«У меня нет причин сомневаться (в качестве вакцин из РФ и Китая), но я не могу суммированно давать оценки», - подчеркнула Маркотич, отвечая на соответствующий вопрос об эффективности российских и китайских прививочных препаратов.

При этом эксперт отметила, что Россия и Китай обладают высокой степенью технологического развития и знаний, что не дает оснований сомневаться в вакцинах, производимых в этих странах.