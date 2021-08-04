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Эксперт: Все умирающие пациенты от коронавируса -  невакцинированные

4 Августа 2021 17:49
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Эксперт: Все умирающие пациенты от коронавируса -  невакцинированные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сейчас среди умирающих пациентов на реанимационной койке есть молодые люди 20-25 лет, дети. Об этом рассказала врач-инфекционист высшей категории, кандидат медицинских наук Сауле Атыгаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В последний месяц, когда значительно выросла потребность стационарной помощи, практически ежедневно госпитализировалось в городе более 300 человек, 10-15 % из них попадали на реанимационную койку, ежедневно мы теряли достаточно большое количество людей. Посмотрите сегодняшнюю статистику. У нас в Казахстане от подтвержденной коронавирусной инфекции погибли 149 человек. Все пациенты – невакцинированные. 149 человек – жители одного пятиэтажного четырехподъездного дома. Умер целый дом. Если каждый день будет такое количество погибших, мы скоро потеряем поселок, потом небольшой районный центр. Это чьи-то родители, дети», - обратилась врач-инфекционист к казахстанцам.

По ее словам, сейчас среди умирающих пациентов есть и молодые, дети.

«По крайней мере, у нас в городе есть пациенты до года, дошкольного возраста, которые находятся в реанимации или подключены к ИВЛ. Мы, наверное, начинаем привыкать к тому, что люди старше 60 лет умирают, хотя болеют и молодые, дееспособные люди. Сейчас видим умирающих пациентов на реанимационной койке 20-25 лет, это очень страшно, тем более дети. Вакцины будут в других формах, но не нужно ждать, когда они появятся в Казахстане. Пользуйтесь сейчас возможностью вакцинироваться, чтобы каждый день не хоронили целые пятиэтажные дома», - сказала Сауле Атыгаева.




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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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