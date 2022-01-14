Эксперт: Важна работа по недопущению распространения радикальной и деструктивной религиозной идеологии в обществе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дальнейшая стратегия по противодействию религиозному экстремизму должна предусматривать комплексное и эффективное использование государственных ресурсов для успешной дерадикализации общественного сознания. Так считает ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Мадина Бектенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Среди основных приоритетов по обеспечению национальной безопасности Глава государства К.К. Токаев на заседании Мажилиса Парламента 11 января 2022 года отметил реализацию комплекса системных мер по противодействию религиозному экстремизму. Трагические январские события в Казахстане вскрыли все недоработки, попустительства, нарушения и халатность в системе государственного контроля за террористической и экстремистской деятельностью извне и изнутри. Конечно, необходимо понимать, что противодействие религиозному экстремизму – это работа не одного только госоргана или правоохранительных органов. Это очень важный, системный идеологически-практический, а самое главное комплексный фронт взаимодействия структур, включающий все направления правоохранительной, социально-экономической, информационно-профилактической, образовательной и духовно-просветительской систем», - сказала Мадина Бектенова.

Реформам и полному пересмотру деятельности правоохранительных и силовых структур в стране Президент в своем обращении посвятил отдельный блок приоритетов и поручений. Обсуждение основных направлений, программ, механизмов и задач по их исполнению ожидается на предстоящем заседании Совета Безопасности.

«Анализ экспертного мнения по последним событиям актуализирует и мнения о том, чтобы в погоне за ведьмами важно не допустить дискриминационный оттенок в отношении мусульман страны и самой религии ислам, роль которой в духовной культуре Казахстана очень высока. В борьбе с экстремизмом и терроризмом важна работа по недопущению распространения радикальной и деструктивной религиозной идеологии в самом обществе», - считает эксперт.

В данном направлении, как отметила Мадина Бектенова, Министерством информации и общественного развития РК (МИОР) совместно с местными исполнительными органами организована информационно-разъяснительная работа как общепрофилактического характера, так и среди целевых групп населения, подверженных риску вовлечения в радикальную идеологию.

Так, по информации МИОР в 2021 году во всех регионах страны осуществляют свою деятельность 209 информационно-разъяснительных групп (ИРГ) в составе более двух тысяч лекторов, которые проводят разъяснительную работу. Ключевые направления их деятельности – адресная информационно-разъяснительная работа, реабилитация пострадавших от деструктивной идеологии и контрпропаганда религиозного экстремизма.

Как привела данные эксперт, в интернет-пространстве выявлено и удалено более 181 тыс материалов с пропагандой религиозного экстремизма и терроризма, заблокировано 324 противоправных материала. Опубликовано более 132 тыс работ по религиозному просвещению. Благодаря принятым разъяснительно-реабилитационным мерам 96% (182 из 189) возвращенных из зон террористической активности женщин отказались от радикальных религиозных взглядов, а отдельные из них полностью перешли на светский образ жизни.

«Между тем, государственными органами планируется большая работа с молодежью. Ведь январские события показали реальную картину и реальные проблемы казахстанской молодежи, связанные с социально-экономическими трудностями, трудоустройством, недостатком элементарных благ, составляющих основу человеческого капитала, которые в итоге толкали их на митинги, совершение мародерства и под влияние провокаторов. И здесь важно предусмотреть весь комплекс мер по решению социально-экономических проблем молодежи, увеличить возможность социальных лифтов и всяческой поддержки от государства», - сказала она.

«Таким образом, дальнейшая стратегия по противодействию религиозному экстремизму и распространению радикальной религиозной идеологии должна предусматривать комплексное и эффективное использование государственных ресурсов для успешной дерадикализации общественного сознания и поведения. Образовательно-просветительские механизмы должны усилить и активизировать профилактическую работу, результатом которой станет минимизация влияния экстремистской идеологии на общество», - заключила Мадина Бектенова.