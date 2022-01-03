+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -3 °С
Алматы: 1 °С
USD 431.67 EUR 487.79
RUB 5.77 CNY 67.73
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Эксперт в нефтегазовой отрасли прокомментировал вопрос повышения цены на сжиженный газ

3 Января 2022 19:24
Поделиться:
Эксперт в нефтегазовой отрасли прокомментировал вопрос повышения цены на сжиженный газ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов прокомментировал вопрос повышения цены на сжиженный газ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Эксперт сравнил цены на газ и интернет
Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев На капитальный ремонт будет останавливаться один НПЗ в год - министр энергетики Началось расследование по «картельному сговору» в Мангистауской области

«В декабре, полагая, что могут возникнуть сложности с тем, что цена будет очень сильно эскалировать вверх, мы внесли изменения в приказ. Буквально это было 31 декабря, и мы ограничили этот рост шага во время торговли на площадках с 10% до 3%», - пояснил министр энергетики Магзум Мирзагалиев.

Эксперт, экономист Нуржан Бегалин отметил, что вопрос о переходе от регулирования к либерализации изначально предполагал, что нужно создать такой механизм, к которому меньше всего будет претензий с точки зрения прозрачности.

Эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов также прокомментировал вопрос по поводу информирования населения и росте цен на сжиженный газ.

«Сегодня некоторые СМИ озвучили мнение о том, что цена неожиданно выросла в два раза в Жанаозене. В действительности это не так, 60 тенге за литр - там в этом году таких цен не было. Летом была цена в районе 80-85 тенге, и это касается в целом по стране. С момента либерализации рынка цены постепенно росли, и я думаю, те, кто интересовался, могли прочитать аналитику, экспертов, которые это и прогнозировали. Поэтому тезис о том, что цены неожиданно там после Нового года выросли в два раза - это некорректно», - добавил Олжас Байдильдинов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Экономика   #Цены и тарифы   #Мангистауская область  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Эксперт сравнил цены на газ и интернет
Не видим возможности снизить цену на газ до 50 тенге – Магзум Мирзагалиев
На капитальный ремонт будет останавливаться один НПЗ в год - министр энергетики
Началось расследование по «картельному сговору» в Мангистауской области
Популярное
1 Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
2 А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
3 За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
4 На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
5 Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
6 Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
Читайте также
Я чувствую свою ответственность – министр энергетики о ситуации с газом в Мангистауской области
Переход на электронную торговлю позволяет сбалансировать цену на газ на основе спроса и предложения – Минэнерго
Касым-Жомарт Токаев: Демонстранты не должны нарушать общественный порядок
А.Мамин: По поручению Президента Правительство примет меры по ситуации в Жанаозене
За сутки в Казахстане выявлены 373 заболевших коронавирусом
На сегодняшний день в Казахстане самая низкая цена на сжиженный газ в регионе
Восемь человек скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
Какие новые налоги введены в Казахстане с 1 января 2022 года
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив