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    13:23, 18 Май 2021 | GMT +6

    Эксперт требует проверить достоверность показателей развития массового спорта в стране

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане нужно проверить достоверность показателей развития массового спорта. Об этом сообщил эксперт в области спорта Садык Мустафаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целом, если говорить о развитии массового спорта и массовых мероприятиях, Глава государства дал конкретные поручения по развитию массового спорта. Но проводятся в основном только массовые мероприятия. А потом повсеместно заявляют о развитии массового спорта»,- сказал Садык Мустафаев на расширенном заседании комитета Мажилиса по социально-культурному развитию.

    По его словам, в настоящее время в областях есть инициативы по оптимизации управлений спорта путем включения их в структуры управления культуры и сокращению числа специалистов.

    «Если это так, кто будет работать в этой сфере? Они говорят, что спорт в вузах развивается на хорошем уровне. А насколько знаю я, занятия физической культурой в вузах сокращаются. В целом, было бы правильно, если бы депутаты Парламента поднимали вопросы массового спорта как минимум каждые три месяца. Когда депутаты выезжают в регионы, можно без представителей акимата напрямую пообщаться с учителями в учебных заведениях, спортивных кружках», - сказал Садык Мустафаев.

    В этой связи он предложил четко проверить показатели массового спорта в стране. Потому что показатели, касающиеся развития этой сферы, по его мнению, не соответствуют реальной ситуации.


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