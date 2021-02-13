Эксперт: Температура или отек – нормальное явление после вакцины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель директора по клинической и научной работе Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК Лаззат Ералиева рассказала о возможных проявлениях организма после вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вакцина – это не лекарство, она не лечит от инфекционных заболеваний. Но как показывает история, благодаря вакцинации мир избавился от ряда опасных и тяжёлых инфекций. Сегодня возникает много мифов про вакцинацию от COVID-19, и я призываю для получения достоверной информации прислушиваться к мнению международных и отечественных экспертов», - сказала Лаззат Ералиева на брифинге в СЦК.

По ее словам, вакцина от КВИ, как и другие, представляет собой иммунобиологический препарат и при применении имеет свои противопоказания, возможные реакции после введения и свои условия постановки.

«Вакцины от коронавирусной инфекции, разрабатывающиеся в настоящее время в мире, разные по составу – это или частицы убитого вируса, или частицы РНК-вируса, насаженные на носители, которыми могут быть другие вирусы, например, аденовирус или смесь рекомбинантных белков коронавируса SARS-CoV-2. При введении в организм человека эти вакцины заставляют организм человека вырабатывать антитела, возникает иммунологическая реакция, которая у разных людей может протекать по-разному. Нельзя сразу говорить про побочные реакции. Надо разделять на нормальные проявления иммунного ответа и нежелательные проявления после иммунизации», - подчеркнула эксперт.

По её словам, в большинстве случаев после вакцинации человек ничего не чувствует и продолжает так же жить, как и раньше.

«Но иногда может быть, и это считается нормальным, когда повышается температура, появляется покраснение или отёк в месте введения вакцины. И к нормальным реакциям относится кратковременное повышение температуры. После вакцинации в организме начинаются вырабатываться антитела. И мы хотим, чтобы уровень этих антител был как можно выше», - отметила она.





Напомним, 1 февраля в Казахстане началась кампания по добровольной вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19. В числе первых, кто получил вакцину от коронавируса, оказалось руководство Министерства здравоохранения РК в лице главного государственного санитарного врача Казахстана Ерлана Киясова и вице-министра здравоохранения Ажар Гиният.

21 декабря 2020 года сообщалось, что в Казахстане начато производство вакцины «Спутник V». В первом полугодии планируется провакцинировать до 2 млн человек, во втором полугодии - 3-4 млн человек.

В свою очередь казахстанской вакциной QazCovid-In в рамках 3-й фазы клинических испытаний с 25 декабря 2020 года привиты 3 тысячи добровольцев. Испытания завершатся в конце марта 2021 года. Между тем казахстанской вакцине QazCovid-In выдали временную регистрацию на 9 месяцев.



