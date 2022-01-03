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Эксперт сравнил цены на газ и интернет

3 Января 2022 20:23
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Эксперт сравнил цены на газ и интернет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Эксперт в нефтегазовой отрасли Олжас Байдильдинов, отвечая на вопрос журналиста, сравнил цены на газ и интернет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Вы говорите, что цены на газ в других странах выше, чем в Казахстане. В пример привели даже Европу. Вы хотите цены, как в Европе, но можете ли обеспечить платежеспособность потребителей, дать им рыночную заработную плату. Ведь, если повышается уровень инфляции, доходы населения не растут. Почему этот момент в этой цепочке не учитываете, когда анализируете?» - прозвучал вопрос от журналиста.

В качестве аргумента Олжас Байдильдинов привел такой общемировой показатель, как доступность какого-либо товара, в том числе топлива и бензина. По этому показателю Казахстан находится на благоприятных уровнях.

«Мы, например, в рамках средней заработной платы в Казахстане можем позволить купить больше топлива, чем в России, хотя исторически кажется, что заработки в России выше. То есть, это не тезис, на который стоит ориентироваться. Мы говорим о повышении цены на 20 тенге за литр. Средний автомобиль (семейный) проезжает тысячу километров в месяц, в Жанаозене, наверное, даже меньше. При расходе 10-22 литров на сотню, это около 14-15 тысяч тенге в месяц расход на одну семью по топливу. Это небольшая сумма относительно средней заработной платы. Повышение на 15-20 тенге – это примерно 2 тысячи тенге в месяц. Мы за интернет сейчас платим больше», - прокомментировал Олжас Байдильдинов.

Ранее в ходе брифинга в СЦК Олжас Байдильдинов заявил, что повышение цены на сжиженный газ не было неожиданным. «Сегодня некоторые СМИ озвучили мнение о том, что цена неожиданно выросла в два раза в Жанаозене. В действительности это не так, 60 тенге за литр - там в этом году таких цен не было. Летом была цена в районе 80-85 тенге, и это касается в целом по стране. С момента либерализации рынка цены постепенно росли, и я думаю, те, кто интересовался, могли прочитать аналитику, экспертов, которые это и прогнозировали», - сказал он.


Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/ekspert-v-neftegazovoy-otrasli-prokommentiroval-vopros-povysheniya-ceny-na-szhizhennyy-gaz_a3881200


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#Энергетика   #Экономика   #Цены и тарифы   #Мангистауская область   #Топливо  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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