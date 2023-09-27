Эксперт советует казахстанским компаниям поддерживать ментальное здоровье сотрудников

Трекер стартапов, врач, выпускник лондонского университета Нуртилес Жаксыбек рассказал корреспонденту МИА «Казинформ» о том, какой эффект оказывает профилактика и лечение психологических расстройств сотрудников и какие меры необходимо применить каждой казахстанской организации.

Выгорание, депрессия и другие психологические проблемы все чаще встречаются среди работников различных компании. Сегодня в этом направлении происходит настоящая революция. Эксперт Нуртилес Жаксыбек уверен, что ментальное здоровье сотрудников - забота не только одного человека, ведь психологические проблемы сотрудников могут влиять на эффективность компании.

Крупные международные компании внедряют специальные программы и уже демонстрируют положительные результаты профилактики и помощи в ментальных проблемах. Нуртилес Жаксыбек рассказал о том, что компания Unilever опубликовала результаты, согласно которым каждый доллар, инвестированный в такую программу, возвращался как минимум втройне. Помимо этого, Unilever показала улучшение метрик бизнеса, а именно понижение количества больничных дней, текучести кадров и повышение продуктивности. Именно эти компоненты имеют непосредственное влияние на экономическое положение организации, соответственно, улучшились и вышеукзанные показатели.

Если рассмотреть ментальное состояние человека, то станет понятно, что оно в существенной степени зависит от физического и психологического здоровья.

- Во-первых, крайне важно, чтобы человек был здоров и физически активен. Это положительно влияет на психологическом здоровье. Во-вторых, необходимо, чтобы сотрудник находился в комфортной среде не только дома, но и на работе, то есть работал с отзывчивыми коллегами, готовыми в необходимый момент оказать поддержку. В-третьих, для психологического здоровья сотрудника нужно определенное время на себя, отдых, хобби и так далее. В рабочих отношениях должно быть «нормально» обратиться к психологу или психотерапевту. Более того, работодателю необходимо предоставлять сотруднику возможность обратиться за психологической помощью конфиденциально и, для преодоления первичного барьера, хотя бы несколько первых обращений, следует проводить за счет компании, – считает врач Нуртилес Жаксыбек.

Опыт профилактики и лечения психологических проблем в развитых странах

Нуртилес Жаксыбек выделил три основных направления для поддержки ментального здоровья в развитых странах: психологическая поддержка, стресс-аудиты (для установления локализации и характера проблем) и обучение первой психологической помощи.

В развитых странах для поддержки психологического здоровья используют специальные программы, где сотрудников и руководителей компании обучают определять и проводить работу с психологическими проблемами. Работодатели проводят групповые вебинары, направленные на повышение осведомленности вопросов психического здоровья, и индивидуальные консультации с психологом, психотерапевтом или коучем, которые помогают справиться с личными и профессиональными сложностями. Жаксыбек отметил, что если психолога берут в штат, то его услугами пользуются меньше людей. Вместо штатного психолога для большей конфиденциальности и разнообразия в выборе специалистов продвинутые компании обращаются за помощью к услугам централизованных баз специалистов, готовых к онлайн-консультациям в любое время. Также распространена практика включения психологической поддержки в медицинскую страховку.

Сегодня компании все чаще предоставляют удаленный и гибридные, то есть гибкие форматы работы, чтобы помочь сотрудникам сбалансировать время на работу и личную жизнь. К тому же, сотрудники могут воспользоваться программами по улучшению общего благополучия, представленными в формате комнат для снятия стресса, сеансов йоги и медитации, за счет компании.

- Не стоит забывать, что психологическое здоровье складывается, в том числе от физического, финансового и социального благополучия. Поэтому многие компании, кроме консультаций с психологом, предоставляют своим сотрудникам возможность консультироваться с юристами, хэлс-коучами, диетологами и так далее, – говорит эксперт.

Очень важной частью работы в отношении ментального здоровья являются стресс-аудиты. Подобные проверки оценивают психологическое состояние сотрудников внутри компании на основе физиологического тестирования, глубинного интервью и опросников. Это помогает определить риски и предложить решения на раннем этапе. После применения программ, направленных на улучшение психологического состояния, проводятся повторные анонимные опросы и оцениваются также объективные метрики бизнеса, упомянутые ранее. А для выявления и приоритизирования работы над ментальным здоровьем функционируют специальные комплексные программы на базе приложений.

- Мы запустили приложение HealthBalance, которое позволяет не только определить риски, но и выбрать челленджи (соревнования) и программы для укрепления физического здоровья, внедрения полезных привычек, а также изучить материалы по улучшению ментального здоровья, обучиться навыкам, помогающим справляться со стрессом и сложными эмоциями, – добавил Нуртилес Жаксыбек.

Ментальное здоровье сотрудников казахстанских компаний

Нуртилес Жаксыбек заметил, что в Казахстане охват подобными психологическими программами - менее 5%, в то время как любая эффективная казахстанская компания имеет весь инструментарий. Он советует увеличить охват поддержки ментального здоровья до 90% казахстанских компаний. В стране достаточно ресурсов для подготовки руководителей и HR-специалистов по вопросам ментального здоровья сотрудников, утверждает эксперт.

Вопрос лишь в том, что многие руководители компаний в Казахстане, из-за особенности рынка и неопределенности, мыслят о краткосрочных результатах и прибыли. Тогда как программы ментального здоровья начинают приносить дивиденды только через 5-6 месяцев после внедрения, а ощутимые результаты - примерно через год. Есть известные кейсы, когда через год компания Unilever за каждый потраченный доллар в well-being программу возвращала 4 доллара в прибыли, – заметил эксперт Жаксыбек.

Нуртилес Жаксыбек подчеркнул, что Unilever получила отличные результаты во многих метриках благодаря внедрению практик well-being. Well-being – сегодня одна из популярнейших мировых тенденции. Она включает в себя культивирование правильного образа жизни, внимательности к физическому и ментальному здоровью, стремление к саморазвитию и другое. Внедрение well-being программ снижает количество рабочих ошибок, травматизма, больничных дней, выгорания, увольнений и текучки кадров. Стремление руководителей компании к well-being и профилактике психологических проблем делает сотрудников более осведомленными и защищает от выгорания и других проблем. Работники под таким руководством могут делиться своими переживаниями и получают помощь раньше, чем когда боялись осуждения и неприятия.

По словам эксперта, в развитых странах широко проводят курсы и программы с фокусом на обнаружение первых признаков выгорания, депрессии и других расстройств, а также техники помощи себе и другим.

- В казахстанском рабочем пространстве обучаются только приемам оказания первой неотложной помощи, хотя у нас достаточно высокие показатели психологических расстройств и попыток суицида. При этом мало кто обучает сотрудников выявлению и работе с психологическими проблемами, – уверяет Нуртилес Жаксыбек.

К конкретным стратегиям по управлению стрессом и профессиональным выгоранием, уже показавшим свою эффективность в развитых странах и доступным для введения в Казахстане, относятся:

- поощрение различных физических активностей и культивирование полезных привычек, которые помогут поддерживать физическое здоровье;

- четкое обозначение рабочего и личного времени, когда сотрудник должен отдыхать и восстанавливаться, чтобы предотвратить выгорание;

- поддержание благоприятной и поддерживающей атмосферы среди коллег;

- проведение обучающих занятий о том, как самостоятельно управлять стрессом и своим психологическим состоянием;

- ознакомление сотрудников с определенными техниками дыхания и расслабления в стрессовые моменты;

- организация психологических консультации и программ поддержки сотрудников, которые помогут справиться со стрессом и другими возникающими сложностями не только на работе, но и дома. По словам эксперта, в Казахстане существует несколько крупных сервисов по подбору психологов.

- стимулирования сотрудников к саморазвитию и личностному росту, потому что именно понимание смысла выполняемой работы повышает удовлетворенность своей работой;

- использование комплексных технологии – приложений, объединяющих все или большинство вышеуказанных программ на одной платформе. Упор в них идет не только на психическое здоровье, но и на мониторинг общего благосостояния кадров.