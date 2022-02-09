Эксперт сообщил, что постковидный синдром наблюдается у каждого третьего ребенка

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ – Постковидный синдром у детей фиксируется в 10-30% случаев, он может сохраняться до 12 месяцев. Об этом в среду сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я никого не хочу пугать, но ситуация действительно очень серьезная. По проведенным метаанализам установлено, что от 10% до 30%, у каждого третьего (ребенка), отмечается постковид, и он разный. И продолжительность симптомов также разнится, как у взрослых. Есть данные о том, что симптом сохраняется и полгода, а появились данные, что и до 12 месяцев могут сохраняться. Поэтому нужно обратиться к реабилитологу», - сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Горелова, наиболее частыми проявлениями постковидного синдрома у детей являются потеря концентрации внимания, неусидчивость, раздражительность, бессонница, плаксивость, плохое усвоение нового материала.

«Очень быстро происходит внедрение (вируса) в организм, быстрая фаза нарастания вирусной нагрузки, и поэтому по сути пациент становится опасным уже за один-два дня до появления симптомов, то есть по сути через день после встречи с «омикроном» он становится источником для окружающих», - сказал Горелов.

Он также добавил, что инкубационный период нового варианта коронавируса составляет около трех дней, а симптомы схожи с ОРВИ.

«В три-четыре раза (заразность «омикрона») выше, чем при «дельте». Ввиду этих обстоятельств произошла и манифестация, примерно у 80% (пациентов) заболевание протекает под флагом ОРВИ, у 15% отмечается бессимптомная форма заболевания и у порядка 5% отмечается регистрация пневмонии», - рассказал эксперт.

Он также напомнил, что в настоящий момент в России пропорции «омикрона» и «дельты» составляет около 70% к 30%. «Омикрон» не выявлен пока только в одном регионе России - на Чукотке.

«Но, возможно, пока мы беседуем, «омикрон» появился и в этом регионе», - заключил Горелов.

Эксперт сообщил, что до 15% переболевших ковидом заражаются снова из-за «омикрона».

«К сожалению, «омикрон» оказался уникальным в этом плане. Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент до 15% болеют повторно, неважно, чем (имеется в виду штамм коронавируса - прим. ТАСС) человек уже болел», - сказал Горелов.

С начала пандемии в мире зафиксировали более 400,9 млн заражений коронавирусом и свыше 5,7 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 13 330 769 случаев заражения, умерли 337 390 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.