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Эксперт: Снижение ставок утильсбора - разумное решение

23 Февраля 2022 18:33
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Эксперт: Снижение ставок утильсбора - разумное решение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представитель ОЮЛ «Ассоциация Казахстанского АвтоБизнеса» Кайрат Еламанов прокомментировал меры по снижению ставки на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Напомним, первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр заявил о снижении ставок на утилизационный сбор на автотранспортную и сельхозтехнику на 50%.

Кроме того, названы новые условия льготного автокредитования.

«Объявленное сегодня Правительством снижение утилизационного сбора до 50% - разумное решение. Однако данная мера не так сильно влияет на регулирование цен на отечественные автомобили. Доля отечественных производителей в продаже автомобилей в Казахстане составляет 65%. Как мы знаем, в Казахстане производятся легковые автомобили KIA, Chevrolet, Lada, Hyundai. То есть можно отметить, что существенного влияния утилизационного сбора на автомобили вышеуказанных марок нет», - сказал Кайрат Еламанов.

По его словам, цены на автомобили в стране зависят от дилеров и дистрибьюторов.

«Конечно, цены не устанавливаются государством, государство создает условия. Сейчас государство создает условия для отечественных автопроизводителей. То есть теперь отечественные производители не будут включать утилизационный сбор в стоимость автомобиля. Еще одна важная мера, озвученная Правительством, - это совершенствование льготного кредитования без первоначального взноса для тех, кто хочет получить автомобиль. Спрос на программу есть, успешно реализуется. Мы уже видим результат. Сейчас в очереди на получение транспорта стоят около 15 тысяч человек. Я считаю, что данная мера очень полезна для населения и общества», - говорит эксперт.



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#Экономика   #Транспорт   #Утильсбор  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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