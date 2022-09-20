20 Сентября 2022, 10:00

Эксперт: Сигаретные производители маскируют свои действия антитабачной борьбой

Председатель Ассоциации «КазАлкоТабак» Амиржан Калиев предлагает устанавливать ставки акцизного налога на табачные изделия в прямой зависимости от степени их вредности.

В последние пару недель в Сети множество сообщений о появлении в Казахстане поддельных контрафактных сигарет. Это что-то новое для нашего рынка. Некоторые эксперты пишут, что причина, возможно, в недавнем решении об очередном повышении акцизов на табак, в том числе на нагреваемый табак для бездымных устройств.

- Амиржан Кашкарбаевич, как вы думаете, здесь есть связь?

- Любое резкое повышение налога создает предпосылки для увеличения спроса контрафактной продукции, по причине ее дешевизны. Изделия с нагреваемым табаком (ИНТ) сейчас очень популярны среди курильщиков. На наших глазах происходит массовый переход курящих казахстанцев на бездымные системы доставки никотина, в том числе именно на ИНТ. Причина очевидна – нагреваемый табак на порядок менее вреден по сравнению с сигаретой. Существуют авторитетные исследования независимых научных групп, подтвердившие, что в паре нагревателей табака на 90-95 % меньше вредных веществ, чем в дыме сигарет. И этот факт взят на вооружение медиками. В большинстве развитых стран существует дифференцированное налогообложение табака для ИНТ и для сигарет. Власти, например, Великобритании, Японии, США, ряда других стран стремятся мотивировать курильщиков быстрее выбросить сигарету и перейти на бездымный нагреваемый табак. Последний там намного дешевле, чем сигареты.

- А что у нас в Казахстане?

- К сожалению, последнее решение, которое нас просто ошеломило, нацелено на то, чтобы бездымный табак подорожал еще в несколько раз! Сторонники традиционных сигарет добиваются, чтобы курильщик не мог позволить себе перейти на бездымное, более безопасное, щадящее «курение» и продолжал травить себя сигаретами.

Сигаретные производители маскируют свои действия антитабачной борьбой, а проводниками выступают общественные организации, много лет представляющие себя как антитабачники.

- Как такое стало возможным?

- Мы, представители бизнеса, видим проблему в том, что многие не желают видеть и анализировать ключевые различия между менее вредным бездымным нагреваемым табаком, который менее вреден, и наиболее вредной сигаретой.

Напомню: в ходе летней парламентской сессии группа депутатов выдвинула законопроект по изменению акцизов на никотиносодержащую продукцию, который был принят всего за неделю, в страшной спешке, игнорируя все процедуры, без обсуждения с гражданским обществом и бизнес-ассоциациями. Мы считаем, что эти поправки требуют повторного, отдельного и тщательного рассмотрения. Надо прямо признать, что их принятие противоречит интересам здоровья нации.

- Депутаты тогда мотивировали свою идею наращиванием отчислений в бюджет...

- Данные продаж свидетельствуют, что если бы прошлогодний объем реализации ИНТ сохранился, то при повышении акциза в 3,5 раза бюджет получил бы лишь 19 миллиардов тенге. Но продажи ИНТ упали на 35-40 % из-за того, что в прошлом году акциз уже повысили на 60 % по сравнению с 2021-м. Если еще в 3,5 раза поднять акциз, бюджет вообще ничего не получит. В минус уйдут сборы.

- И кто будет в плюсе?

- Точно не государство. И наши курильщики не выиграют – они будут дальше терять здоровье. Выиграют только производители традиционных сигарет – их продажи уже растут. Мы снова становимся курящей страной, и все это делается якобы ради здоровья нации…

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