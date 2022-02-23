Эксперт считает, что «омикрон» сделал коронавирус сезонным ОРВИ

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Коронавирусная инфекция уже стала сезонным ОРВИ благодаря штамму «омикрон», который быстро распространяется и постепенно вытесняет более опасные мутации вируса в мире. Об этом ТАСС сообщил специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Он (омикрон-штамм) постепенно вытеснит все предыдущие более опасные конструкции и обойдет всю планету. И на этом процесс завершится. Многие страны законодательно уже признали его социально неопасным. Это значит, что он действительно стал сезонным ОРВИ. Нашему здравоохранению нужно сконцентрироваться на амбулаторной помощи, что Минздрав сейчас и выполняет», - сказал он.

Жемчугов добавил, что, несмотря на это, вакцинация от ковида остается обязательным условием, так как невакцинированные люди болеют тяжело. Он также отметил, что вакцина защищает от разных штаммов коронавируса.

«Иммунитет после «омикрона», если люди невакцинированные, не защищает от предыдущих штаммов, в том числе от «дельты», потому что он слишком новый. Он очень сильно отличается от «дельты», почему им и болеют повторно», - добавил Жемчугов.