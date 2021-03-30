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    09:35, 30 Март 2021 | GMT +6

    Эксперт: Россия к лету может достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости COVID-19

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Прошлогодний минимум заражений коронавирусной инфекцией может быть достигнут в России летом, если продолжать соблюдать меры профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Сейчас очень важно не расслабляться и продолжать соблюдать все меры профилактики распространения этой инфекции - использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать санитарные правила и вакцинироваться от коронавируса. Если придерживаться всех этих противоэпидемических мер, то, возможно, удастся сохранить тенденцию к снижению, избежав каких-либо всплесков заболеваемости весной, и тогда ближе к лету сможем достичь прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», - сказала она.

    Пшеничная подчеркнула, что сейчас наметился четкий тренд к снижению заболеваемости. Тем не менее суточные колебания в числе новых случаев заражения коронавирусом еще возможны. По ее словам, незначительные подъемы весной характерны для сезонных инфекций, которой становится и COVID-19, однако рост вряд ли достигнет показателей осеннего пика.

    «Многие сезонные вирусы более активно размножаются при прохладной влажной погоде, которая обычно встречается осенью и весной и сопровождается резкими перепадами температуры. Поэтому теоретически можно ожидать этого и от коронавируса. Но на протяжении года мы наблюдаем, как повсеместные неспецифические меры профилактики гриппа, ОРВИ и COVID-19 снижают эти подъемы заболеваемости, характерные для весенне-осеннего периода в странах с умеренным климатом», - добавила Пшеничная.

    С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 127,2 млн человек, более 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 528 543 случая заражения, выздоровели 4 146 408 человек, умерли 98 033.



    Теги:
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