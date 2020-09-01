Эксперт: Реализация мер индустриализации позволит решить целый комплекс вопросов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Устранение инфраструктурного и цифрового разрыва между городом и селом повысит управляемость процессом урбанизации. Такое мнение выразила эксперт ИМЭП при Фонде Нурсултана Назарбаева Лидия Пархомчик, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тональность выступления Главы государства дает четко понять, что для преодоления негативных последствий пандемии будут задействованы все имеющиеся ресурсы. Следует выделить ту часть Послания, которая касается территориального развития. Как справедливо отмечает Президент, уровень социально-экономического благосостояния граждан республики разнится от региона к региону. Это обстоятельство во многом определяется экономической и производственной специализацией. Вступая в период посткризисного восстановления, стране необходимо оптимизировать стратегию пространственного развития. В этом контексте первоочередное значение имеет раскрытие потенциала южных регионов, обладающих избыточными трудовыми ресурсами», - прокомментировала эксперт.

По ее словам, в свою очередь западные регионы обладают потенциалом стать центром нефтехимической и газохимической индустрии в Центральной Азии. Металлургия востока страны обладает необходимыми задатками для трансформации в высокотехнологичные и наукоемкие кластеры.

«Очевидно, что реализация мер индустриализации не только придаст импульс для укрепления экономики, но и позволит решить целый комплекс вопросов по улучшению благосостояния казахстанцев. В Послании Касым-Жомарт Токаев говорит о том, что, создавая новые качественные рабочие места, государство способствует формированию у населения новой ментальности, тем самым повышая конкурентоспособность экономики. Устранение инфраструктурного и цифрового разрыва между городом и селом повысит управляемость процессом урбанизации. Тем самым будет решены задачи по распределению рабочей силы во внутрирегиональном разрезе. В целом, Президент видит в новых подходах к территориальному развитию государства возможность максимальной реализации конкурентных преимуществ регионов», - заключила Лидия Пархомчик.

Напомним, сегодня, 1 сентября 2020 года, Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании Палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.