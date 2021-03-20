Эксперт рассказала, когда заболеваемость COVID-19 может заметно снизиться

МОСКВА. ТАСС-КАЗИНФОРМ - Заболеваемость коронавирусной инфекцией к концу весны может еще больше снизиться по сравнению с наблюдаемой в марте статистикой, если люди будут продолжать соблюдать все правила и делать прививки от коронавируса. Об этом сообщила ТАСС врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает МИА «Казинформ».

«Сейчас важно не расслабляться, продолжать соблюдать защитные меры и наращивать темпы вакцинации. Тогда к концу весны, вероятнее всего, мы увидим еще большее снижение заболеваемости по сравнению с текущими показателями марта», - сказала она.

Пшеничная отметила, что ситуация в России в настоящее время стабилизировалась. По ее словам, число ежедневно выявляемых случаев заражения COVID-19 на протяжении уже двух недель не превышает 11 тыс. в сутки. По ее словам, этому способствует соблюдение рекомендованных мер профилактики, вакцинационная кампания, а также наличие у части населения иммунитета к коронавирусу, приобретенного естественным путем.

Однако эксперт подчеркнула, что весной из-за оттепели, слякоти, дождей и более влажной погоды возможны суточные колебания заболеваемости, поскольку эти факторы создают условия для более активного распространения респираторных вирусных инфекций, в том числе коронавируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 121,8 млн человек, около 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 437 938 случаев заражения, выздоровели 4 049 373 человека, умерли 94 267. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.