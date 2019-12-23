Эксперт прокомментировала решение Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предстоящая декриминализация клеветы – это очень позитивная новость и прогрессивный шаг на пути демократических реформ, так считает эксперт Ольга Диденко, передает МИА «Казифнорм».

«Ежегодно в суды обращаются тысячи граждан с жалобами по факту клеветы, еще больше – по факту оскорбления. И, хотя в отношении журналистов подается незначительное количество жалоб, но именно в отношении прессы криминализация клеветы действует с охлаждающим эффектом. После обвинительных приговоров, а иногда и после оправдательных, журналисты уходят из профессии, самоцензура возрастает, это ограничивает творчество журналиста, и он просто начинает бояться… А когда журналист начинает бояться публиковать общественно-значимую информацию, вести расследования, обнародовать факты, которые кто-то предпочел скрывать, то журналистика теряет свою остроту и значимость, доверие общества к СМИ падает, и СМИ уже не могут выполнять свою функцию института, который помогает госуправлению быть более транспарентным и подотчетным», - отметила Ольга Диденко.

По ее мнению, другой важный аспект декриминализации клеветы – это помощь в проведении эффективных антикоррупционных реформ.

«Полностью поддерживаю Главу государства в том, что нам нужно перестать бояться публичного выражения позиции и прививать культуру митингов, - продолжила она. - Нам точно также нужно перестать бояться проведения и журналистских расследований, особенно, если они выявляют коррупционные схемы и практики. Во всех странах мира, где антикоррупционные реформы проходят эффективно и активно, клевета декриминализована и даже если эти статьи сохранены в уголовных кодексах и законах, журналистов по ней не привлекают к ответственности, особенно, когда они пишут о коррупции. У нас же, часть третья статья 130 УК РК предусматривала в качестве квалифицирующего признака «обвинение лица в совершении коррупционного преступления» и, в качестве наказания, ограничение или лишение свободы до трех лет. Это немного диссонировало с нашими динамичными антикоррупционными реформами и отбрасывало нас вниз различных рейтингов и индексов».

«Добавлю, что ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) - это организация, c которой Казахстан сотрудничает тесно и активно, в том числе, по антикоррупционным реформам, также рекомендовала нам декриминализовать клевету. GRECO (Группа государств Совета Европы против коррупции) в качестве одного из 20-ти руководящих антикоррупционных принципов называет свободу прессы получать и передавать информацию о коррупции, что также подразумевает отсутствие уголовной ответственности за клевету. Комитет ООН по правам человека в своем Замечании общего порядка по статье 19 Международного пакта о гражданских и политических правах также отметил, что «государствам−участникам следует рассмотреть возможность исключения клеветы из разряда преступлений , но в любом случае уголовное законодательство должно применяться лишь в связи с наиболее серьезными случаями, а лишение свободы ни при каких условиях не должно считаться адекватной мерой наказания».

Сейчас мы ожидаем практической реализации этой меры (декриминализации клеветы) и надеемся, что реформы в медиасфере будут продолжены», - резюмировала эксперт.