Эксперт прокомментировал спорные моменты в матче «Ордабасы» - «Легия»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Известный футбольный комментатор и эксперт Дидар Кадыров высказал свое мнение касательно спорных моментов в матче «Ордабасы» с польской «Легией» в Лиге конференций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Казахстанский клуб стартовал в новом сезоне еврокубков встречей с варшавской «Легией» (Польша).

Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 2:2.

«Ордабасы» вышел вперед на 13-й минуте благодаря голу Всеволода Садовского. После перерыва Мамаду Мбодж закрепил успех хозяев. Однако этот счет не удалось удержать. Гости отыграли один мяч на 63-й минуте усилиями Томаша Пекгарта. А на 86-й счет сравнял Блаж Крамер. Однако в матче были спорные моменты.

«Да, Блаж Крамер был ближе к воротам чем Вшолек в момент передачи. Вшолек это правый крайний защитник, не было системы VAR (видеоповтор) и соответственно судейская бригада допустила ошибку. По поводу момента с Бобуром Абдухоликовым также в момент разворота есть касание с ногой Крамера. Эта не выставленная нога может быть. На 89-ой минуте это контакт в штрафной площади и момент, который тянет на пенальти. Момент, который может иметь суперважное влияние на исход двух матчей в этом противостоянии. В целом «Ордабасы» наиграл, наверное, на победу – не совсем уверенно, испытывая проблемы, растеряв преимущества в два мяча. Им крайне сложно было, на морально-волевых они тянули, потому что «Легия», надо признаться, команда, которая очень хорошо комбинирует, команда которая строит игру через нескольких очень серьезных исполнителей», - сказал Дидар Кадыров в телефонном разговоре с корреспондентом агентства.

Ответный матч команды проведут в Варшаве 4 августа.