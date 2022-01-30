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Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan

30 Января 2022 19:00
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Эксперт прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Директор Института этнополитических прикладных исследований Талгат Калиев прокомментировал озвученные задачи Президента на съезде партии Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«О том, что в партии давно назрели перемены, говорят уже все. Причем в последние годы рейтинг партии снижался неукоснительно. Январские события по большому счету очень хорошо продемонстрировали способность партии мобилизовать людей. Поскольку, партии не удалось стать мостиком между властью и населением, поэтому Президент, будучи Председателем Партии, озвучил задачи перед депутатами», - прокомментировал эксперт.

Талгат Калиев также высказался касательно дистанциирования Президента от партии Nur Otan.

«Это чрезвычайно важный момент, поскольку это бы позволило запустить принцип здоровой конкуренции, поскольку тот факт, когда акимы возглавляют филиалы, Президент возглавляет партию, мешает работе партии. Если Президент покинет партию, фракция станет очевидной и реальной. Нынешняя модель противоречит условиям, аким, будучи председателем филиала, полностью управляет регионом и партией», - добавил Талгат Калиев.

Как отметил эксперт, получится ли реализовать депутатам задачи Президента, зависит от них самих.




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#Президент Казахстана   #Нур Отан  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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