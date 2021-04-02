Эксперт прогнозирует окончание пандемии через год при пессимистичном сценарии

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Пандемия при оптимистичном прогнозе закончится через полгода, но при пессимистичном сценарии может затянуться на год. Об этом в пятницу сообщила ТАСС заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Еще в апреле прошлого года учеными на основе математических расчетов были сделаны прогнозы, которые предупреждали мир, что пандемия продлится минимум полтора-два года. Мы видим, что пока эти расчеты подтверждаются. При оптимистичном прогнозе пандемия может продлиться еще полгода. Более пессимистичный вариант развития ситуации предполагает, что пандемия закончится где-то через год», - сказала она.

По мнению Пшеничной, то, какой из двух прогнозов действительно оправдается, зависит от сознательности граждан, выполняющих все требования по сдерживанию распространения вируса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 129 млн человек, более 2,8 млн умерли.