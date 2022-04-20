Эксперт признал невозможным окончание мутаций коронавируса

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Мутации коронавируса не закончатся ни на омикрон-штамме, ни на другом варианте вируса, поскольку это - естественный процесс эволюции. Такое мнение высказал ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает МИА «Казинформ».

«Мутации коронавируса не закончатся ни на «омикроне», ни на другом варианте, это невозможно. Никто не может исключить появление нового штамма, потому что это естественный процесс эволюции вирусов», - подчеркнул он.

По данным Роспотребнадзора, за 15-ю неделю 2022 года доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев коронавируса в России выросла до 97,5%. При этом доля дельта-штамма сократилась до 0,5%.

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов 13 апреля сообщил, что более 90% от всех выявляемых случаев заражения коронавирусом приходится на подвид омикрон-штамма ВА.2 или «стелс-омикрон». При этом случаев заражения сублиниями омикрон-штамма BA.4 и BA.5 в РФ не обнаружено.