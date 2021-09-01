Эксперт: Послание Президента РК призвано ответить на целый ряд вопросов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор Центра китайских исследований China Center Адиль Каукенов прокомментировал Послание Президента народу Казахстана, озвученное сегодня Главой государства на совместном заседании палат Парламента. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Политический сезон ознаменовался Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Само выступление очень значимое и призвано ответить на целый ряд вопросов, каждый из которых требует анализа или же давно дискутируется в обществе. Я бы хотел остановиться на следующих моментах.

Первое - это возможность перечислять пенсионные накопления выше порога достаточности на депозит Отбасы банка. Еще в весной 2020 года я писал о том, как важно дать возможность населению использовать пенсионные накопления. И тогда же в комментариях было много скептиков, высказывающих недоверие к тому факту, что их средства находятся в Фонде, что данная мера поможет экономике и т.п. Однако уже в этом году пенсионные удалось использовать, что дало ряд положительных эффектов.

Во-первых, это выведение из стагнации рынка жилья.

Во-вторых, повышение доверия к государству. Ведь несмотря на весь скептицизм, на живые деньги люди получили возможность купить жилье, провести дорогостоящее лечение и т.д.

В третьих, это стимулирование работать в «белую». Так теперь помимо кредитной истории, это дает шанс купить жилье. И опять же повышает доверие к государству.

И есть еще нюанс, психологический. Ведь данная мера помогла людям которые всегда работали официально, не манипулировали отчислениями и давая возможность самим распоряжаться этими накоплениям, государство поощряет законопослушность и желание работать по правилам.

Другой серьезнейшей темой стали межэтнические отношения и использование русского языка. На фоне участившихся провокаций, Глава государства дал четкий и понятный сигнал внутренним и внешним силам: «Русский язык обладает статусом официального языка. Его использование, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», а «Гармоническое развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики».

Из других важнейших политических событий, видно, что в Акорде позитивно восприняли итоги выборов сельских акимов. Поэтому Президент объявил о дальнейшей развитии реформы и новых пилотных выборов уже акимов районов.

Нужно заметить, что несмотря на имеющуюся в обществе определенную «радиофобию», государство понимает, что по факту альтернативы развитию «мирного атома» нет. Тем более, что Казахстан может развивать атомную энергетику не опасаясь внешнего давления. Наоборот, мировые державы готовы поддержать и инвестировать в развитие такой энергетики в Казахстане. Многие другие развивающиеся страны лишены этой привилегии. Поэтому Президент дает поручение: «Мировое сообщество говорит о мирном атоме. Поэтому нужно обсудить вопрос рационально, в течение года нужно подумать о развитии безопасной и атомной энергетики».

В целом, в Послании есть еще много важных моментов о развитии оборонного потенциала с учетом афганских событий и геополитической турбулентности, захвате пастбищ «ленлордами», повышения оплаты труда педагогам, борьбы с инфляцией, развития IT-технологий и др. Очевидно, что реформы будут идти в поступательном порядке», - написал в Facebook Адиль Каукенов.