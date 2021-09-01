Эксперт: Послание Президента РК призвано ответить на целый ряд вопросов
«Политический сезон ознаменовался Посланием Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Само выступление очень значимое и призвано ответить на целый ряд вопросов, каждый из которых требует анализа или же давно дискутируется в обществе. Я бы хотел остановиться на следующих моментах.
Первое - это возможность перечислять пенсионные накопления выше порога достаточности на депозит Отбасы банка. Еще в весной 2020 года я писал о том, как важно дать возможность населению использовать пенсионные накопления. И тогда же в комментариях было много скептиков, высказывающих недоверие к тому факту, что их средства находятся в Фонде, что данная мера поможет экономике и т.п. Однако уже в этом году пенсионные удалось использовать, что дало ряд положительных эффектов.
Во-первых, это выведение из стагнации рынка жилья.
Во-вторых, повышение доверия к государству. Ведь несмотря на весь скептицизм, на живые деньги люди получили возможность купить жилье, провести дорогостоящее лечение и т.д.
В третьих, это стимулирование работать в «белую». Так теперь помимо кредитной истории, это дает шанс купить жилье. И опять же повышает доверие к государству.
И есть еще нюанс, психологический. Ведь данная мера помогла людям которые всегда работали официально, не манипулировали отчислениями и давая возможность самим распоряжаться этими накоплениям, государство поощряет законопослушность и желание работать по правилам.
Другой серьезнейшей темой стали межэтнические отношения и использование русского языка. На фоне участившихся провокаций, Глава государства дал четкий и понятный сигнал внутренним и внешним силам: «Русский язык обладает статусом официального языка. Его использование, согласно нашему законодательству, препятствовать нельзя», а «Гармоническое развитие межэтнических отношений всегда было и будет одним из магистральных направлений государственной политики».
Из других важнейших политических событий, видно, что в Акорде позитивно восприняли итоги выборов сельских акимов. Поэтому Президент объявил о дальнейшей развитии реформы и новых пилотных выборов уже акимов районов.
Нужно заметить, что несмотря на имеющуюся в обществе определенную «радиофобию», государство понимает, что по факту альтернативы развитию «мирного атома» нет. Тем более, что Казахстан может развивать атомную энергетику не опасаясь внешнего давления. Наоборот, мировые державы готовы поддержать и инвестировать в развитие такой энергетики в Казахстане. Многие другие развивающиеся страны лишены этой привилегии. Поэтому Президент дает поручение: «Мировое сообщество говорит о мирном атоме. Поэтому нужно обсудить вопрос рационально, в течение года нужно подумать о развитии безопасной и атомной энергетики».
В целом, в Послании есть еще много важных моментов о развитии оборонного потенциала с учетом афганских событий и геополитической турбулентности, захвате пастбищ «ленлордами», повышения оплаты труда педагогам, борьбы с инфляцией, развития IT-технологий и др. Очевидно, что реформы будут идти в поступательном порядке», - написал в Facebook Адиль Каукенов.