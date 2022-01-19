Эксперт: Поддержка пострадавшего в ходе массовых беспорядков населения и бизнеса – основной приоритет

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская выразила свое мнение касательно ободренного вчера Правительством страны Плана оперативных действий по стабилизации социально-экономической ситуации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Стабилизационный план обновленного Правительства охватил широкий круг наиболее проблемных вопросов, сложившихся в экономике и социальной сфере страны. Перед центральными и местными государственными органами был поставлен ряд задач, которые требуют срочных и безотлагательных действий», - рассказала старший научный сотрудник КИСИ.

По словам эксперта, поддержка пострадавшего в ходе массовых беспорядков населения и бизнеса – основной приоритет.

«По предварительным данным НПП «Атамекен», в девяти регионах страны уже выявлено около двух тысяч пострадавших субъектов бизнеса. Большинство пострадавших предпринимателей относятся к микро- и малому предпринимательству торговли, общественного питания, финансового сектора, логистики. Разрабатывается единый механизм по возмещению ущерба. Для снижения нагрузки на бизнес до 1 февраля 2022 года будут приостановлены налоговые и таможенные проверки, также выставление уведомлений по камеральному контролю. Кроме того, до 20 апреля 2022 года введен временный запрет на проведение исполнительных действий, связанных с выселением, вселением, сносом строений», - отметила Анна Альшанская.

Вместе с тем, полный объем работы Правительства по улучшению социально-экономической ситуации страны будет отражен в расширенной программе действий на 2022 год и программе повышения доходов населения, которые будут разработаны в ближайшие месяцы.

«Кризис вскрыл давно укоренившиеся проблемы бедности и социального неравенства, а также недостатки в реализации социально-экономической политики. По данным статистики, в неформальном секторе работает каждый седьмой трудящийся казахстанец. Сохраняется сильная межрегиональная и внутрирегиональная дифференциация в доходах населения. Большие группы населения, особенно молодежь, сталкиваются с проблемами трудоустройства на рынке труда. Для более устойчивого развития страны необходимы более глубокие структурные реформы, которые будут способствовать диверсификации экономики и росту социального благополучия граждан», - считает старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Анна Альшанская.