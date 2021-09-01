Эксперт отметил важные моменты в Послании Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент четко зафиксировал, что «антиваксеры» работают против Казахстана. Такое мнение высказал председатель Совета директоров акционерного общества «Национальный научный кардиохирургический центр», член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Бексултан Туткушев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На мой взгляд, наиболее важные моменты в Послании Главы государства – это, во-первых, повышение минимальной заработной платы. Второе – это об употреблении русского языка в межгосударственных отношений. Президент сказал, что есть Конституция, есть государственный язык и есть официальный язык, который употребляется, практически, наравне с государственным. Поэтому многим таким суперпатриотам я рекомендовал, что должны приниматься меры. По здравоохранению могу сказать, что мы последние два года, с этим коронавирусом, много говорили на эту тему. У нас не хватает инфекционистов, вообще, специалистов, которые должны работать с массовыми заболеваниям. Президент также четко зафиксировал, что эти «антиваксеры», которые работают против Казахстана – надо к ним уже принимать определенные меры. Потому что другого выхода нет», – сказал Б. Туткушев.

Спикер также отметил, что очень важным является поручение решить проблемы, возникающие у сельских жителей, где много земель захвачено отдельными деятелями, так, что у людей нет доступа к пастбищам, чтобы у рядовых сельчан была возможность заниматься своим личным подсобным хозяйством. Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость повышения доступности финансов для аграриев, в первую очередь, малых и средних предпринимателей.

Б. Туткушев также подчеркнул важный посыл в выступлении Главы государства – перестать помогать банкирам, которые в кризисные годы получали значительные государственные средства, и некоторые из банков просто присвоили эти деньги.

Кроме того, Б. Туткушев считает важным сгруппировать жилищные программы, особенно для молодежи, чтобы все эти программы регулировались «Отбасы банком». При этом, нужно, чтобы программы работали и для сельских жителей.

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