Эксперт: Основной посыл выступления Президента РК - повышение социальной справедливости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК, доктор экономических наук Вячеслав Додонов прокомментировал выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан от 11 января, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В той части выступления Главы государства, которая была посвящена экономическим вопросам, основной акцент был сделан на необходимости решения социальных проблем, причем на новой основе. Социальная сфера традиционно является главным приоритетом развития Казахстана на протяжении многих лет, что отражено и во всех программных документах развития страны, и в фактическом положении дел, в частности, в расходовании средств государственного бюджета, большая часть которого направляется именно на социальные цели. Однако напряженность в социальной сфере сохраняется, и она является следствием главной проблемы – значительных дисбалансов и неравномерности распределения социальных благ. Именно на этих дисбалансах был сделан акцент в выступлении Главы государства, который указал на такие проблемы, как расслоение доходов, неравномерность распределения результатов экономического развития, значительные диспропорции в региональном развитии, наконец, неадекватность отражения этих процессов статистикой, которая фиксирует рост средних величин доходов и зарплат при том, что существуют страты общества, где сохраняется бедность», - пояснил Вячеслав Додонов.

В этом же ряду диспропорций, как отметил Вячеслав Додонов, были отмечены непропорциональное оказание государственной поддержки бизнесу, включая поддержку, оказываемую по линии государственных институтов, искажения в системе закупок государственного и квазигосударственного сектора и ряд других дисбалансов. Эти проблемы, как считает эксперт, очень остры и нуждаются в срочном решении.

«Поэтому можно сказать, что основным посылом выступления Президента РК К.К.Токаева стала необходимость исправления существующих дисбалансов в социальной сфере и акцент не просто на ее развитии в целом, но, фактически, на восстановлении социальной справедливости посредством корректировки экономической политики и внедрения соответствующих институтов – от разработки программы снижения бедности до реформы межбюджетных отношений, от решения проблем учета занятости до создания фонда «Қазақстан халқына», - рассказал В. Додонов.

«Данные меры позволят не только добиться прогресса в общих параметрах развития социальной сферы, но и обеспечить выравнивание распределения социальных благ внутри нее, проще говоря, повысить социальную справедливость существующей социально-экономической модели страны», - выразил мнение Главный научный сотрудник КИСИ.



