Эксперт опровергла результаты исследования об уровне депрессивности молодежи Казахстана

Эксперт компании по изучению общественного мнения «Adam Research» Сабина Садиева прокомментировала новость о том, что уровень депрессивности молодежи Казахстана в пять раз выше, чем в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что по итогам опроса фонда «Qalam», более 70% молодых страдают от стрессов, бессонницы и апатии.

Эксперт компании по изучению общественного мнения «Adam Research» Сабина Садиева прокомментировала новость о том, что уровень депрессивности молодежи Казахстана в пять раз выше, чем в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Она отметила, что по итогам опроса фонда «Qalam», более 70% молодых страдают от стрессов, бессонницы и апатии.

По мнению эксперта, цифры в тексте самого отчета противоречат таким сильным заголовкам. В отчете приведены данные о том, что молодые казахстанцы удовлетворены жизнью (3,4 балла из 5), немного ниже они оценивают доходы и возможность самореализации (3,3 балла). Также более половины довольны качеством полученного ими образования. Тем самым эти данные игнорируются, выносится на обсуждение самооценка молодых людей по таким общим фразам, как стресс, бессонница, апатия.

- Нельзя по опросам ставить диагнозы. Далее, на основе цифр по самому общему самочувствию отчет переходит к сильным словам «депрессия, тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство и социальная дезадаптация» - и связывает их с химическими и поведенческими зависимостями. Такое ощущение, что спросили не тех людей, о которых хотели написать изначально, потому что социальная дезадаптация не вяжется с результатами по образованию, планам на жизнь и так далее, - написала она в своем Telegram-канале.

Эксперт отметила выделенные в отчете две болевые точки – кредиты и лудомания. Интересно, что использование кредитов подается в формате «зависимости», а именно зависимость от долговых обязательств (кредитов, рассрочек, прочих долгов). То есть, по видению авторов отчета, в Казахстане есть некие очень депрессивные, социально дезадаптированные молодые люди, которые в целом довольны жизнью и у которых формируются зависимости от кредитов, от игр и соцсетей, от ставок, от онлайн-казино.

- И это не потому, что в стране раздолье для букмекеров и микрофинансовых организаций, а потому что люди тревожные. Такая подача проблемы лишает людей субъектности. В их действиях как будто нет рациональной основы. И там сразу своеобразный call to action, который должен увести политику в сторону от ужесточения условий для букмекеров и микрофинансовых организации, видимо, - пояснила Сабина Садиева.

Причем в отчете, как уточнила эксперт, нет ни слова про зависимость. В нем говорится, что молодые люди берут технику в рассрочку, текущие расходы через кредиты и займы финансируют только 12,9%.

В то же время, по данным Первого кредитного бюро, просроченная задолженность по кредитам (от 90 дней и более) распределена крайне неравномерно. На долю 10% заемщиков с наибольшей оставшейся суммой кредитов приходится 46% всего объема действующих потребительских беззалоговых кредитов, эти же 10% обеспечили половину прироста портфеля за последний год. Это данные по состоянию на апрель текущего года.

Исследования «Adam Research» показали, у казахстанцев можно выделить две модели кредитного поведения: кредит как практика по необходимости и кредит как способ выживания. Вторая модель — это примерно 11% казахстанцев, для которых кредит – это единственный способ экономического выживания. Кредит стал замещать недостающие доходы. Им сложно, но они не видят другого выхода, кроме как жить в кредит. В этой группе чаще встречаются жители сел, домохозяйства с доходом менее 200 тысяч тенге в месяц. И в этом тоже нет ничего иррационального, зависимости и другого. Этим людям не нужен психолог или обучение финансовой грамотности. Им просто нужна финансовая помощь.

В целом, кредитное поведение граждан РК является рациональным и в большей степени зависит от уровня бедности, распределения доходов и уровня цен, нежели от культуры и привычки жить не по средствам.