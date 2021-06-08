Эксперт - о выборах сельских акимов: Кандидат должен будет знать специфику жизни региона

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ведущий научный сотрудник Отдела социально-политических исследований Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Ермек Токтаров ответил на вопросы касательно введения прямых выборов акимов сельских округов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Как должны проходить прямые выборы сельских акимов в Казахстане?

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Послании Президента народу Казахстана от 1 сентября 2020 года подчеркивал, что запрос на выборность акимов исходит от общества. Действительно, за годы независимости политическая культура граждан перешла на новый качественный уровень. И введение прямых выборов акимов на местах позволит закрепить результаты модернизации политической системы страны.

Выборность акимов была и раньше, но она была не прямой. Акимов избирали маслихаты. Теперь согласно дополнениям в Конституционный закон «О выборах», граждане будут сами избирать акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов.

Выборы акимов проходят до окончания срока полномочий действующего акима или в случае досрочного прекращения его полномочий. Выборы назначает районная избирательная комиссия, которая принимает документы от кандидатов в акимы, регистрирует их, производит подсчет голосов, а также регистрирует избранных акимов.

Кандидатов на пост акима могут выдвигать зарегистрированные политические партии. Также правом выдвижения кандидатов наделен аким района, но он может воспользоваться им только в том случае, если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов. Важно, что граждане сами могут выдвигать свою кандидатуру на пост акима. Для этого им необходимо собрать подписи в свою поддержку от одного процента избирателей в округе.

- Как введение прямых выборов повлияет на эффективность работы акимов?

- Сейчас управление на местах становится более самостоятельным. Как известно, местные сообщества в селах уже участвуют в управлении бюджетами четвертого уровня, когда жители могут определять, на что расходовать местный бюджет. Принятые дополнения в закон о выборах позволят ещё больше повысить самостоятельность местных органов государственного управления и самоуправления. Очевидно, что именно на местах лучше знают, какие проблемы наиболее актуальны и требуют незамедлительного решения. Избранный аким будет нести ответственность перед избирателями и местным сообществом. Сообща местные органы государственного управления и самоуправления смогут более эффективно и оперативно реагировать на запросы общества.

- По вашему мнению, каким главным качеством должен обладать кандидат?

- К кандидатам в акимы есть определенные требования. В выборах в качестве кандидатов могут участвовать граждане Республики Казахстан старше 25 лет, имеющие высшее образование и соответствующие квалификационным требованиям категории административных государственных служащих E-R-1. В основном требования касаются наличия опыта работы. Думаю, что предъявляемые требования позволят гражданам реализовать свое право быть избранным.

- Что даст введение прямых выборов для села?

- В сельской местности проживает около 40% населения страны. У сельчан есть свои запросы и потребности, отличающиеся от потребностей горожан. Следовательно, кандидат в акимы должен будет знать специфику жизни в сельской местности и конкретную повестку дня своего региона. В противном случае избиратели могут не отдать за него свои голоса. Каждый, кто будет участвовать в выборах в качестве кандидата, скорее всего, будет иметь программу действий, направленных на решение проблем конкретного села, поселка или сельского округа. Так сельчане смогут через прямое голосование выразить доверие тому кандидату, который лучше всего подходит на пост акима в их селе. Это повысит эффективность управления на местах.

Напомним, 25 мая Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан. Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.