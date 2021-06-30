Эксперт о выборах сельских акимов: Это новая политическая практика Казахстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Политический консультант, PhD, аналитик-менеджер Центра по изучению института семьи КИОР «Рухани жаңғыру» Дина Айкенова высказалась касательно введения прямых выборов акимов сельских округов в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам эксперта, выборы сельских акимов - новая политическая практика Казахстана. Отбор в кандидаты строится путем самовыдвижения, политическими партиями из числа членов и по предложению акима района после консультации с местным населением.

«Любые выборы - это своего рода замер или сбор проблем, назревших в обществе. Посредством этого изящного политтехнологического нововведения будут достигнуты следующие результаты: население сможет выразить свои ожидания, трудности; уровень доверия к власти на местном уровне через выборы увеличится; обновится региональная политическая элита.

Эффективность деятельности акима зависит от степени его легитимности среди населения. Неприятие акима, назначаемого сверху, со стороны граждан сопровождается критикой его опыта работа, вернее, его отсутствия на селе, либо его происхождением, начиная от региональной и семейной принадлежности. На этих выборах важен репутационный имидж будущего акима. Не говоря уже о конкуренции программы развития села кандидатов в агитационный период», - прокомментировала Дина Айкенова.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.

По данным ЦИК РК, в Казахстане на сегодня насчитывается 2 346 акимов. После введения новых норм все они будут избраны прямым голосованием по истечению срока действующих полномочий. До конца текущего года планируется избрание порядка 775 акимов указанной категории.