Эксперт о ситуации в Украине: Наша задача - призвать стороны к дипломатическому разрешению конфликта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Комментируя ситуацию в Украине, аналитик Казахстанского института общественного развития Жулдызай Искакова высказала мнение о том, что наша задача - призвать стороны прийти на уровень дипломатического разрешения конфликта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас уже, в принципе, позиция Казахстана понятна и я не думаю, что она как-либо будет изменена. Мы придерживаемся нейтралитета. Мы призываем стороны к миру. Я думаю, что эту позицию озвучил уже на уровне Правительства Спикер Сената. На чем она основана? В первую очередь, на концепции внешней политики Казахстана, которая придерживается принципа многовекторности. Это подразумевает союзнические отношения со всеми сторонами. Для нас очень важно соблюсти баланс, потому что это беспрецедентная ситуация, в которой мы сейчас оказались. Очень сложная геополитическая ситуация, в которой Казахстан ни в коем случае не должен делать резких выпадов и придерживаться какой-то одной стороны. 30 лет мы апробировали систему многовекторности и она давала нам только преимущества. Поэтому сейчас только с учетом национальных интересов должны реагировать на текущую ситуацию.

У нас в Казахстане проживает свыше 3 млн русских, чьи родственные связи связаны с Россией, свыше 300 тысяч украинцев, что связывает их с Украиной. У нас установлены со всеми дипломатические отношения. У нас такая тонкая грань, которую ни в коем случае не нужно нарушать нашим политикам. Обществу тоже следует с осторожностью подходить к оценке, к резкому публичному осуждению той или иной стороны. Мы должны отталкиваться не от своих личных каких-то эмоций, а только от соблюдения национальных интересов», - прокомментировала аналитик.

Жулдызай Искакова считает максимально оправданной позицию казахстанских властей.

«Позиция властей выверена. Было заседание Совбеза, принято коллективное решение, и я считаю, оно максимально оправданно – позиция нейтралитета и призыв сторон к диалогу. У нас был хороший опыт – Сирийский процесс проходил в Казахстане. Мы смогли усадить в свое время за стол переговоров Россию и Турцию. Мы часто выступали таким медиатором конфликтов. У нас это, в принципе, неплохо получалось. Я думаю, эта тактика абсолютно правильная. Наша задача - призвать стороны, сделать все возможное, что от нас зависит, чтобы стороны пришли на уровень дипломатического разрешения конфликта», - сказала эксперт.

Аналитик также прокомментировала вопрос продолжительности российско-украинского конфликта.

«На самом деле не знаю, кто рискует говорить о сроках, но ситуация беспрецедентная за последние десятилетия, когда братские государства вступили в такую фазу отношений. Насколько долго это продлится – сказать сложно, важно другое - последствия будут долгими. Последствия будут ощутимы на всем постсоветском пространстве. Сейчас наша задача подготовиться к худшему сценарию, а он может быть разный. То есть, мы должны принять максимальные антикризисные меры, чтобы защитить наших граждан. Сейчас на Правительство накладывается большая роль. Помимо того антикризисного плана, который они уже разработали, нужно его постоянно пересматривать, потому что ситуация меняется: выдвигаются новые санкции в отношении России. Мы должны быть готовы к ним. Думаю, что один из прогнозов того, что такая ситуация произойдет. Поэтому наши аналитики в Правительстве рассчитывали на различные сценарии развития событий и готовились к ним», - считает эксперт.

Спикер высказалась о том, какие могут быть последствия для Казахстана.

«Власти заявили, что контингент ОДКБ, в котором мы состоим, не будет участвовать в этих процессах, потому что это просто не в рамках государственных соглашений. Это должен решать ООН. Тут, я думаю, вопрос снят. Другое дело – экономически это может отразиться на населении. Это связано с инфляцией, курсом тенге. Это все, конечно же, сказывается на экономическом состоянии граждан. У нас есть резервы, Национальный фонд. Есть на что положиться. Судя по заявлениям властей, нефтяные деньги сберегались в Национальном фонде. Поэтому у нас есть подушка безопасности. Есть бюджет, ресурсы. Здесь нужно не паниковать, а правильно распределить ресурсы. В этой ситуации четко должен работать Антикоррупционный орган, орган правоохранительной безопасности. Безопасность – на первом месте, затем – экономическая составляющая, чтобы граждане чувствовали себя защищенными в этих непростых геополитических условиях», - добавила Жулдызай Искакова.